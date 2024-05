Timothée Chalamet : la première statue de cire de l'acteur dévoilée ce mercredi au musée Tussauds de Londres

La première statue de cire de Timothée Chalamet, célèbre pour son rôle phare dans la saga «Dune», a été dévoilée ce mercredi 22 mai au musée Madame Tussauds, à Londres (Royaume-Uni).

Dans la Cour des grands. Timothée Chalamet est devenu la dernière vedette à être recréée au musée Madame Tussauds de Londres (Royaume-Uni), avec sa toute première œuvre de cire officiellement dévoilée ce mercredi 22 mai.

Timothée Chalamet’s wax figure at Madame Tussauds in London pic.twitter.com/1M4mQ8ngAo — chris (@filmstvculture) May 22, 2024

La figurine de cire, méticuleusement réalisée pendant neuf mois, est vêtue du même costume Alexander McQueen que celui offert par la maison de couture à l'acteur, pour la première londonienne de «Dune», en 2021. Pour la touche finale, Timothée Chalamet a généreusement donné les bottes au musée pour sa statue.

«Une merveille à regarder à l'écran»

Les fans pourront admirer la réplique du comédien à partir du 24 mai, aux côtés d'autres superstars hollywoodiennes comme sa partenaire à l'écran dans «Dune» Zendaya, John Boyega, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson ou encore Priyanka Chopra, au musée de cire fondé en 1835 par l'artiste française Marie Tussaud.

«Timothée Chalamet est un talent incroyable et une merveille à regarder à l'écran (...) Élégant, talentueux et n'ayant pas peur de montrer ses émotions en dehors de l'écran, Timothée Chalamet remet en question ce que signifie être un acteur principal à Hollywood en 2024 (...) Nous sommes honorés de l'immortaliser à Londres et d'être les premiers à sculpter et à coiffer ses célèbres pommettes et boucles», a déclaré Jo Kinsey, directeur de studio à Madame Tussauds Londres.

La star sera prochainement à l'affiche du biopic «A Complete Unknown», dans lequel il a interprété le rôle du légendaire musicien Bob Dylan, à 19 ans, arrivant à New York en 1961.