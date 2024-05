Festival de Cannes 2024 : Kodi, star à quatre pattes du film «Le procès du chien», reçoit la Palm Dog

Kodi, alias Cosmos dans «Le procès du chien» de Laetitia Dosch, présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, est le lauréat de la Palm Dog 2024.

C'est un chien et pourtant pas le plus cabot des acteurs. Kodi, le griffon croisé star du long métrage «Le procès du chien», a reçu ce vendredi la Palm Dog, amusant prix décerné à l'animal à quatre pattes avec le plus de mordant dans les films du Festival de Cannes.

«Je suis tombée amoureuse de Kodi, la Palm Dog, pour moi, c'est génial, ça permet de considérer les chiens comme des acteurs», s'est réjouie la réalisatrice franco-suisse du film, Laetitia Dosch, présente au côté de l'animal lors de la remise du prix sur une plage. «Kodi est d'ailleurs dans les crédits du film comme un acteur et il est sur l'affiche», a-t-elle poursuivi.

Kodi, dans la vraie vie, est un ancien chien des rues de Narbonne, passé par un refuge. «Il ne savait pas hurler, on a enregistré un miaulement de chaton affamé et ça l'a fait hurler, ça a marché. Il ne montrait jamais les crocs, on a travaillé un aboiement où on les voit», a raconté la réalisatrice.

Le griffon croisé, âgé de 9 ans, succède ainsi au désormais célèbre Messi, le Border Collie du film oscarié «Anatomie d'une chute», Palme d'Or en 2023.

Le grand prix du jury, a quant à lui été remis à Xin, femelle Jack Russell croisée lévrier de «Black Dog», du Chinois Guan Hu, également dans la section Un certain regard.