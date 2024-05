Mort de Morgan Spurlock : le réalisateur et star du documentaire Super Size Me est décédé à l'âge de 53 ans

Le réalisateur de documentaires Morgan Spurlock, qui a capturé ses propres symptômes psychologiques et physiques après avoir mangé du McDonald's tous les jours pendant un mois, dans le long métrage «Super Size Me», nommé aux Oscars en 2004, est décédé jeudi dans le nord de l'État de New York des suites d'un cancer. Il avait 53 ans.

Le cinéaste avait dans le même temps fait le moins d'exercice possible pour correspondre à l'activité physique de l'Américain moyen. Les règles prévoyaient également que Spurlock ne pouvait pas refuser l'option «Super Size» si cela lui était demandé lors de la transaction. À la fin de l’expérience, il avait affirmé avoir pris l'équivalent de 11 kilos et souffrir de dépression et de dysfonctionnement hépatique.

Le film avait rapporté 22 millions de dollars au box-office mondial, et ouvert une conversation sur la manière dont l'industrie de la restauration rapide encourage à une mauvaise alimentation. McDonald's avait d’ailleurs abandonné son option «Super Size» peu de temps après sa sortie.

Au cours des treize années qui ont suivi «Super Size Me», Morgan Spurlock a, sous la direction de sa société de production Warrior Poets, produit et/ou réalisé près de 70 films documentaires et séries télévisées.

En décembre 2017, sous l’impulsion du mouvement #MeToo, il avait écrit un long texte sur les réseaux sociaux, disant qu'il faisait «partie du problème».

Dans ce message, il avait admis des infidélités en série et déclaré qu'il avait réglé une accusation de harcèlement sexuel d'une ancienne assistante en payant pour son silence. Il avait également déclaré qu'il avait été accusé de viol à l'université. Il a quitté Warrior Poets peu de temps après. Père de deux enfants, il laisse aussi dans le deuil un frère, avec qui il a souvent travaillé.