George Lucas : comment un grave accident de la route a changé à jamais son destin

Avant de devenir un cinéaste incontournable à Hollywood, George Lucas était accro aux voitures et à la vitesse, et rêvait de devenir pilote. Un grave accident de la circulation survenu à ses 18 ans changera le cours de son destin à jamais, jusqu'à l'obtention d'une Pame d'or d'honneur, qui lui sera remise à Cannes ce samedi 25 mai.

Une opportunité née du chaos. Avant de faire ses débuts au cinéma – ratés – avec le film «THX-1138» en 1971, puis de connaître un premier succès avec «American Graffiti» deux ans plus tard, George Lucas était un adolescent passionné par les voitures et la vitesse.

À tel point qu’il aspirait à devenir pilote de course, ou mécanicien. Sa passion était à ce point dévorante qu’il passait son temps à bricoler des voitures et des motos, laissant ses études de côté. Il n’était pas rare de le voir conduire un de ses bolides dans le quartier de son enfance, en Californie du nord, ou de le retrouver impliqué dans des courses urbaines.

«J’adorais les voitures depuis ma plus tendre enfance. J’ai commencé à m’impliquer dans les courses urbaines à l’âge de 14 ans», confiait le cinéaste en 2015. Tout changera en 1962, au moment de passer son diplôme (l’équivalent du Baccalauréat aux États-Unis) de fin d’étude au lycée, alors qu’il rentrait chez lui au volant de sa voiture de l’époque, une Autobianchi Bianchina.

Éjecté de sa voiture

Alors qu’il prenait un virage sur la gauche, George Lucas a été percuté de plein fouet par une Chevrolet Impala. Le choc fut si violent qu’il éjecta le conducteur de l’habitacle. C’est le dysfonctionnement de la ceinture de sécurité qu’il avait lui-même installée – une ceinture pour pilote de course, ironiquement – qui lui sauva miraculeusement la vie, sa voiture terminant sa course écrasée contre un arbre.

Grièvement blessé, mais en vie, George Lucas explique avoir profité de ses quatre mois d'hospitalisation pour réfléchir à son avenir. «J’étais un mauvais élève au lycée, et cet accident (…) m’a poussé à plus m’appliquer, parce que j’ai réalisé, plus que toute autre chose, que la vie ne tenait à rien, et je voulais vraiment faire quelque chose de mon existence», confiait-t-il.

George Lucas va rapidement voir ses notes grimper, et ses centres d’intérêt se diversifier. Il va se mettre à étudier l’anthropologie, les sciences sociales, la psychologie, mais aussi la photographie et le cinéma. Ce sont vers ces deux matières qu’il décidera de poursuivre son enseignement, et ce malgré l'avis négatif de ses proches, qui affirmaient qu’il ne trouverait aucun emploi en persistant dans cette voie.

Après le succès d’«American Graffiti» en 1973 – un film sur des jeunes qui paradent en voiture et se défient dans des courses urbaines – George Lucas négociera avec la 20th Century Fox le développement de son projet Star Wars. Nous connaisson tous la suite de l’histoire.