Festival de Cannes 2024 : George Lucas recevra la Palme d'or d'honneur

Immense figure du cinéma hollywoodien, George Lucas recevra la Palme d'or d'honneur du Festival de Cannes lors de la cérémonie de clôture, le 25 mai prochain. «Immense figure du cinéma hollywoodien, le réalisateur, scénariste et producteur de légende aux commandes des sagas Star Wars et Indiana Jones, a su faire rimer grand spectacle avec innovation, mythologie avec modernité et cinéphilie avec technologie ! Il sera célébré le samedi 25 mai prochain lors de la cérémonie de Clôture, retransmise en direct sur France 2.», ont ce mardi annoncé les organisateurs.

«En l'espace de 40 ans, George Lucas a bâti un empire hollywoodien à travers les neuf épisodes de la saga [Star Wars], dont quatre qu'il a réalisés lui-même», a également déclaré le Festival de Cannes à propos de Lucas, qui a vendu sa société Lucasfilm au groupe Walt Disney en 2012.

«George Lucas a touché à tout. Sa passion indéfectible pour la technologie a fait de lui l'un des pionniers de l'industrie des effets visuels : il a fondé Industrial Light & Magic et a contribué au développement de nombreuses nouvelles technologies visuelles, notamment la caméra assistée par ordinateur. Dans le son, il a contribué à l'évolution de la stéréo à travers sa société THX. Il a également fondé le célèbre studio d'animation Pixar. De plus, George Lucas est un producteur hors pair : outre les trois trilogies Star Wars, il est associé au développement de films mythiques d'autres réalisateurs, de ‘Kagemusha’ d'Akira Kurosawa à la saga ‘Indiana Jones' qu'il a créée», ajoute le festival.

«Odyssée intergalactique visionnaire qui a réinventé les codes des genres cinématographiques dans le cadre du mouvement New Hollywood, Star Wars n'est rien de moins qu'une mythologie, une étude qui fascine George Lucas depuis ses années universitaires, dans la construction des personnages et des intrigues et dans l'ampleur de sa portée culturelle», a poursuivi le festival de Cannes en hommage à Lucas.

«Le Festival de Cannes a toujours tenu une place particulière dans mon cœur. J'ai été surpris et ravi lorsque mon premier film, ‘THX-1138’, a été sélectionné pour être projeté dans un nouveau programme destiné aux réalisateurs débutants appelé la Quinzaine des Réalisateurs. Depuis, je suis revenu au festival à plusieurs reprises à divers titres en tant qu'écrivain, réalisateur et producteur. Je suis vraiment honoré de cette reconnaissance particulière qui compte beaucoup pour moi», a déclaré George Lucas dans un communiqué.