Festival de Cannes : la réaction de Selena Gomez à l'annonce de son prix d'interprétation alors qu'elle assistait à un pique-nique

Selena Gomez a partagé le moment exact où elle a découvert qu'elle avait remporté le prix de la meilleure actrice à Cannes.

Absente pour recevoir en main propre le prix d’interprétation remis ce samedi soir au Festival de Cannes aux actrices féminines du film «Emila Perez» de Jacques Audiard (également prix du Jury), Selena Gomez a, ce week-end, publié sur Instagram une photo prise à l’instant précis où elle a appris la bonne nouvelle.

L’actrice et chanteuse, qui partage cet honneur avec ses collègues Karla Sofía Gascón, Adriana Paz et Zoe Saldaña, profitait d’un pique-nique quand cette dernière l’a appelée pour lui annoncer qu'elles avaient reçu un prix prestigieux.

Selena Gomez a remercié le festival

«Je suis tellement heureuse», a écrit Selena Gomez en légende d'une photo d'elle, sourire éclatant et le poing victorieux, postée dans une story Instagram. «Merci beaucoup au festival de Cannes», a ajouté celle qui était venue présenter le film sur la Croisette en compagnie du reste du casting et du réalisateur.

Atteinte d'un lupus et greffée d'un rein, la star de la pop de 31 ans, héroïne de la série à succès «Only murders in the building» (et jadis connue pour avoir fréquenté le chanteur Justin Bieber), compte déjà une vingtaine de films à son actif parallèlement à sa carrière musicale dont le remarqué «Sping Breakers», d'Harmony Korine sorti en 2013.

Interrogée sur la décision du jury d'honorer les quatre principales actrices du film, la présidente du jury de Cannes et réalisatrice de «Barbie», Greta Gerwig, a déclaré que ne désigner qu'une seule gagnante aurait «sapé la magie qu'elles ont créée ensemble». Elle a poursuivi : «Chacune d'elle se démarque, mais ensemble, elles se transcendent.»

Karla Sofía Gascón, qui vient d'entrer dans l'histoire en tant que première actrice trans à remporter un prix majeur à Cannes, a accepté le prix au nom du groupe. Espagnole de 52 ans ayant fait une transition de genre sur le tard, elle a sur scène dédié la récompense «à toutes les personnes trans qui souffrent». «Ce prix n'est pas seulement pour moi. C'est pour tous les gens qui se battent pour eux-mêmes et pour leurs droits», a-t-elle déclaré à AP. «Nous avons été insultés, dénigrés, soumis à beaucoup de violences sans même savoir pourquoi. Je pense que cette récompense est bien plus que ce que quiconque pourrait imaginer.»