Festival de Cannes : après sa confrontation devenue virale avec Kelly Rowland, l’agent de sécurité bousculée par l’actrice Massiel Taveras

L’agent qui a affronté la colère de Kelly Rowland il y a quelques jours est de nouveau au coeur d'une vidéo virale dans laquelle on la voit cette fois se faire bousculer par l’actrice Massiel Taveras.

Bis repetitae. L'agent de sécurité du Festival de Cannes qui a goûté à la colère de Kelly Rowland plus tôt cette semaine s'est aussi attirée les foudres de Massiel Taveras. La star dominicaine n'a pas caché son courroux quand, alors qu'elle tentait de disposer la longue traîne de sa robe et veillait à ce qu'elle ne soit pas piétinée, l’agent chargée de réguler la montée des marches l’a stoppée dans son élan, la pressant de continuer à monter.

Dans des images devenues virales ces dernières vingt-quatre heures, Massiel Taveras est visiblement contrariée. Une fois au sommet, l’agent de sécurité établit un contact physique que l’actrice repousse vivement.

Dominican actress Massiel Taveras was moved out of the carpet as she posed for photos at the Cannes Film Festival.





The same security guard was involved in an incident with Kelly Rowland. https://t.co/O3Q1788tjy

— Pop Crave (@PopCrave) May 25, 2024