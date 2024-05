Léa Seydoux déclare que la «fierté» du président français envers Gérard Depardieu «donne une mauvaise image de la France»

L'actrice Léa Seydoux estime que les propos d'Emmanuel Macron sur Gérard Depardieu donnent «une mauvaise image de la France».

Très choquée. L'actrice Léa Seydoux estime que la déclaration du président Emmanuel Macron en faveur de Gérard Depardieu, qui avait déclaré que l’acteur faisait la «fierté» du pays, donne «une très mauvaise image de la France», a-t-elle ainsi confié dans une interview publiée ce week-end dans le Times. «Si étrange. C'était fou. Cela donne une très mauvaise image de notre pays. Pourquoi dire cela ? C'était vraiment quelque chose. C'est fou que le président dise ça. Fou.», a ajouté la star de «La vie d'Adèle».

Alors que le mouvement #MeToo connaît un nouveau souffle en France sous l’impulsion de nouvelles prises de parole dont celle de Judith Godrèche, Léa Seydoux se réjouit de voir la société changer autour des questions de violences sexuelles et du sexisme. «La jeune génération est très active. Je vois mes nièces, elles sont super conscientes. C'est super fort et pas seulement au cinéma. Peut-être que l’ancienne génération n’est pas complètement intéressée, mais il y a un changement.», a-t-elle confié.

Dans une interview parue dans Elle début mai, Emmanuel Macron a assuré qu'il n'y avait chez lui «aucune complaisance» vis-à-vis de Gérard Depardieu, affirmant n'avoir «jamais défendu un agresseur face à des victimes». Pourtant fin décembre 2023, soit avant la convocation de l'acteur devant la justice, Emmanuel Macron avait pris la défense du comédien, saluant un «immense acteur» qui «rend fière la France», et dénonçant «une chasse à l'homme».

Une «ignorance totale»

Emmanuel Macron avait également remis en cause des images d’un reportage à l'origine d’une polémique autour de l’acteur. Des images dans lesquelles on le voyait tenir des propos salaces sur des femmes et une petite fille.

Une tribune à l'initiative de l'association MetooMedia avait dénoncé les propos du président Macron, estimant qu'ils témoignaient de son «désintérêt pour la cause et d’une totale ignorance du champ des violences sexistes et sexuelles».

Pour mémoire, l’acteur Gérard Depardieu, soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux femmes en 2021, sera jugé en octobre 2024. Au total, une vingtaine de femmes ont témoigné dans la presse ou devant la justice.

«Jamais au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme», avait de son côté affirmé l'acteur en octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould dont la plainte a mené à une mise en examen de l'acteur depuis 2020 pour viols et agressions sexuelles.