Gérard Depardieu accusé d'avoir frappé un paparazzi à Rome

Gérard Depardieu a eu une altercation avec un paparazzi, ce mardi 21 mai, alors qu’il était à Rome avec sa compagne.

Deux versions qui s'opposent. Le paparazzi italien Rino Barillari «surnommé le roi des paparazzi», accuse Gérard Depardieu de l’avoir agressé alors qu’il tentait de le photographier au côté de sa compagne, ce mardi à Rome. L’avocat de l’acteur affirme quant à lui que le photographe a «poussé violemment» cette dernière.

L'altercation a eu lieu au Harry’s Bar vers 14 heures. «Je l’ai vu via Veneto avec une femme. Je me suis approché pour faire quelques photos», a raconté le photographe de 79 ans au quotidien romain Il Messaggero. Selon lui, c’est la femme accompagnant l’acteur, qui s’avère être sa compagne Magda Vavrusova, qui a tenté de le bloquer, puis Gérard Depardieu lui-même est intervenu et lui a donné trois coups de poing au visage. «Quand je les ai photographiés à leur table, évidemment en cachette, je n'imaginais comment cela allait se finir», a-t-il raconté. «Mamma mia, qu'est-ce qu'il est gros. Il m'a donné trois coups de poing au visage [… et] pendant qu’il me frappait, il criait des insultes envers les Italiens», affirme-t-il. Blessé à l’arcade, il a été transporté à l’hôpital en ambulance.

«Une violence extrême»

L’acteur et sa compagne ont de leur côté donné une toute autre version des faits, à travers un communiqué de leur avocate au barreau de Paris, Delphine Meillet, transmis à l’AFP : «Rino Barillari, aussi connu pour ses photos que pour ses méthodes agressives, a poussé violemment la compagne de Gérard Depardieu», y est-il inscrit.

«Le photographe m’a poussée en touchant mon buste et ma poitrine avec son bras (…) J’ai encore mal, il a été d’une violence extrême», a déclaré Magda Vavrusova aux policiers romains, devant lesquels elle a déposé une plainte pour violence, selon son avocate.

Toujours selon cette dernière, «devant la violence de la situation, Gérard Depardieu, qui s’est interposé entre le paparazzi et sa compagne, a chuté et a glissé sur lui». «Le célèbre acteur et sa compagne sont ensuite montés en voiture, le photographe persistant, malgré tout ce qui venait de se passer, à les matraquer de clichés.»

Selon Il Messaggero, le photographe compte lui aussi porter plainte. «Je vais d'abord à l'hôpital, mais ensuite je m'occupe de lui : je porte plainte contre lui chez les carabiniers», a-t-il déclaré. Cette potentielle nouvelle poursuite s’ajouterait à la liste de celles déjà en cours à l’encontre de l’acteur. Cible de plusieurs plaintes pour divers faits qu’il nie tous, il doit notamment être jugé en octobre à Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. Il est par ailleurs inculpé depuis 2020 pour viols et agressions sexuelles sur l’actrice Charlotte Arnould.