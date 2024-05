Lizzo découvre l'épisode de «South Park» dans lequel elle est «une alternative aux médicaments pour perdre du poids»

Taquinée dans le nouvel épisode de «South Park», Lizzo se félicite d’être mentionnée comme un exemple à suivre en matière d'acceptation de soi dans cette série «qui existe depuis 25 ans».

Une «Lizzothérapie». La chanteuse Lizzo, qui à travers ses chansons et ses discours s'efforce de lutter contre la grossophobie, est au cœur du nouvel épisode de la série animée «South Park», mis en ligne sur Paramount+ ce vendredi.

Les créateurs de la série satirique culte l’ont intitulé «La fin de l’obésité». On peut y voir le personnage de Cartman tenter de perdre du poids.

L'arrivée de nouveaux médicaments pour la perte de poids provoque un immense retentissement parmi les habitants de South Park. Lorsque Cartman se voit refuser l'accès à ce médicament qui change la vie, les enfants décident de passer à l'action.





Faute de pouvoir se payer le médicament pour diabétiques - les désormais fameux sémaglutides comme Ozempic - dont certains détournent l’usage pour perdre des kilos (au mépris des dangers potentiels) - un médecin prescrit au petit garçon «une cure de Lizzo» pour accepter son corps tel qu’il est. «Je veux que vous écoutiez Lizzo cinq fois par jour et que vous regardiez ses vidéos juste avant de vous coucher», lui indique-t-il.

«Lizzo, approuvé par la FDA (équivalent de l'Agence du médicament aux Etats-Unis), vous permet de vous sentir bien avec votre poids et coûte 90 % de moins qu'Ozempic (...) Dans les études de cas, 70 % des patients sous Lizzo ne se souciaient plus de leur poids», déclare la voix off d'une fausse publicité pour le médicament «Lizzo». «Lizzo vous aide à manger tout ce que vous voulez et à réduire l'activité physique au minimum.», vante encore la pub.

L'authentique chanteuse Lizzo a évidemment eu vent de la diffusion de cet épisode de «South Park» et a, ce week-end, posté une vidéo sur Instagram dans laquelle on la voit le découvrir et le commenter.

«Les gars, ma pire peur s’est réalisée. J'ai été référencée dans un épisode de 'South Park'. J'ai tellement peur», a-t-elle commencé par dire à ses fans - les personnalités apparaissant dans la série étant traditionnellement tournées en ridicule - avant de faire mine de rester bouche bée, comme estomaquée.

«C'est fou. J'ai juste l'impression que, pu**in, je suis vraiment cette garce», déclare-t-elle fièrement ensuite. «J'ai vraiment montré au monde comment s'aimer et ne pas s'en soucier au point que ces hommes du Colorado (où se situe la ville fictive de la série South Park créée par Trey Parker et Matt Stone, ndlr) savent qui je suis et l'ont mis dans leur dessin animé qui existe depuis 25 ans. Je suis vraiment cette garce et je vous montre comment vous en foutre (du poids, ndlr) et je continuerai à vous montrer comment vous en foutre», promet-elle, ravie d'être citée comme l'apôtre ultime du «body positivitisme», qui célèbre toutes les morphologies.