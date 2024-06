«Ça ne va pas en s’arrangeant» : Thomas Dutronc donne de tristes nouvelles de sa mère Françoise Hardy

Thomas Dutronc, 50 ans, a donné des nouvelles de sa maman Françoise Hardy, ce week-end.

Des moments difficiles. Thomas Dutronc a évoqué à l’antenne d’RTL ce samedi, la santé de sa maman Françoise Hardy, atteinte d’un cancer du larynx depuis 2015, après avoir souffert d’un cancer du système lymphatique. Le quinquagénaire, fruit de l’union entre la star, qui a célébré son 80e anniversaire en janvier dernier, et Jacques Dutronc, 81 ans, a partagé de tristes nouvelles.

«Oui ma maman a une faible santé, les gens sont au courant», a réagi l’artiste après avoir écouté un duo de ses parents. «Ça ne va pas en s’arrangeant évidemment. Donc c’est beaucoup d’émotion», poursuit Thomas Dutronc, avant d'expliquer qu'il tentait de se préparer à son départ.

INVITÉ RTL - Thomas Dutronc : "Ma maman a une faible santé, cela ne va pas en s'arrangeant" https://t.co/26DgNGysCh — RTL France (@RTLFrance) June 1, 2024

«Elle ne va pas être là tout le temps. On se parle, on se voit. On essaie de se préparer à son départ psychologiquement», conclut l’artiste ému.

En décembre dernier, Françoise Hardy, qui souffre au quotidien et qui milite depuis longtemps pour le droit à l’euthanasie, avait expliqué dans les colonnes de Paris Match vouloir «partir dans l'autre dimension le plus tôt et le plus vite possible, et le moins douloureusement possible».