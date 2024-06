La comédie musicale culte «Les dix commandements» opère son retour à Paris ce mercredi

Remonté depuis mars dernier dans une version inédite près de 25 ans après sa création, le spectacle culte «Les 10 commandements - L’envie d’aimer» est de retour à Paris à partir de ce mercredi 5 juin, pour trois semaines.

«Les dix commandements», comédie musicale culte aux 2 millions de spectateurs créée en octobre 2000, opère son retour à Paris. Repris dans une nouvelle version depuis le mois de mars, le spectacle porté par la musique de Pascal Obispo et le titre devenu culte «L'envie d'aimer», s'installe à la Seine Musicale dès ce mercredi, pour trois semaines.

A l'affiche jusqu'au 27 juin en région parisienne

Avec à la clef, un spectacle profondément remanié, qui retrace comme l'original l'histoire de Moïse. Mais pour le reste «tout a changé», nous confiait en avril dernier son producteur Albert Cohen.

Un nouveau casting, composé de neuf chanteurs et trente-et-un danseurs, donne en effet vie à ce récit, sur une nouvelle mise en scène de Giuliano Peparini et des effets visuels fusionnant 3D et art vivant.

Plusieurs nouveaux titres viennent également s'ajouter à la bande originale, elle aussi remaniée par Pascal Obispo, près de 25 ans après sa première version.

Au sein de la troupe, Benjamin Bocconi, candidat de The Voice 2, se glisse quant à lui dans le rôle-titre de Moïse et succède à Daniel Lévi, décédé en 2022.

Programmé jusqu'au 27 juin à la Seine Musicale, le spectacle repartira sur les routes de l'Hexagone dès le 28 septembre, pour une tournée des Zéniths de plus de trois mois.

«Les dix commandements - L'envie d'aimer», du 5 au 27 juin, La Seine musicale, île Seguin, Boulogne Billancourt.