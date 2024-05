Le chanteur Ahmed Mouici, star de la comédie musicale «Les Dix Commandements», annonce souffrir d'un cancer

Ahmed Mouici, la star des «Dix Commandements», a ce mardi 28 mai annoncé qu'il souffrait de graves problèmes de santé le contraignant à annuler ses prochains concerts.

Devenu célèbre dans les années 1990 grâce à sa participation au groupe Pow Wow puis son personnage de Ramsès dans la célèbre comédie musicale «Les Dix Commandements», Ahmed Mouici, qui prévoyait une série de concerts dans les prochains mois, a annoncé ce mardi souffrir d’une tumeur du nerf facial et d’un cancer de la thyroïde.

Dans un long message posté sur Instagram, le chanteur de 60 ans a expliqué à ses fans être contraint d’annuler toutes les dates. «Je ne suis pas du genre à m'étaler sur les réseaux sociaux, mais au vu du soutien et de la fidélité que vous m'accordez depuis toutes ces années, je me devais d'être transparent envers vous (…) On m'a décelé une tumeur de Warthin autour du nerf facial qui a nécessité une grosse intervention chirurgicale. Lors des examens, un cancer de la thyroïde a également été décelé et une seconde intervention à été nécessaire. À ce jour je suis susceptible de repartir en chirurgie dans les jours à venir, ce qui rallongera la rééducation nécessaire pour espérer récupérer ma voix !», a-t-il indiqué.

«Le cancer est un mot terrifiant et souvent un aller simple, j'ai préféré garder cela pour moi plutôt que de m'en servir comme d'une promotion sensationnelle sur les réseaux sociaux... Mais les annulations de dates à venir sans explications auprès des organisateurs et du public auraient porté atteinte à l'image qu'ils ont et que vous avez de moi ! J'ai conscience de la chance considérable que j'ai d'être là ce jour... Sans séquelles ni paralysie définitive».

Si «un long travail reste à faire…», Ahmed Mouici promet de revenir «plus fort et reconnaissant» pour présenter «enfin en live ce nouveau 'Tribute to goldies 2' sur scène».

«Que la force soit avec toi, courage dans cette épreuve», «Ahmed nous sommes de tout coeur avec toi», «Toutes mes pensées et prières pour un rétablissement prompt et total»… Le post d’Ahmed Mouici a suscité des centaines de messages de soutien.

«Force et courage, vraiment de tout cœur avec toi. Tu vas t’en sortir, j’en suis sûr. Parler d’un cancer n’est pas un outil de promotion, mais de partage avec les gens, entre son public, ses amis, sa famille de cœur, et nous sommes de tout cœur sincèrement avec toi», a notamment écrit la chanteuse Lââm. «Ahmed… Force à toi. Je t’embrasse fort. Vivement ton retour.», a posté Mathieu Johann, ancien candidat de la Star Academy.

À la disparition de son ami Daniel Lévi avec qui il avait partagé la scène de la comédie musicale «Les Dix Commandements», Ahmed Mouici avait posté un bouleversant message.

Pour mémoire, Daniel Lévi, ex-membre des «Dix Commandements», est décédé des suites d’un cancer du côlon en août 2022.

En décembre 2023, Ahmed Mouici a dû affronter la perte d’un autre ami, le chanteur du groupe Pow Wow, Pascal Periz, avec qui il s’était fait connaître dans les années 1990.