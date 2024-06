Guillaume Canet annonce la fin du tournage d'«Ad Vitam»

A l’affiche du thriller «Ad Vitam», attendu l'année prochaine, l’acteur Guillaume Canet a annoncé ce week-end la fin du tournage.

C’est dans la boîte. L’acteur Guillaume Canet, 51 ans, a annoncé ce week-end via son compte Instagram la fin du tournage d’«Ad vitam», thriller coscénarisé par le compagnon de Marion Cotillard, et réalisé par Rodolphe Lauga.

«Et voilà, après 11 semaines de tournage, Clap de fin pour «Ad Vitam »!», a publié samedi Guillaume Canet, en commentaire d’une vidéo le mettant en scène en train de courir de nuit, dans la rue, au côté de l’acteur Nassim Lyes, avant de rejoindre toute l’équipe du film pour annoncer la fin du tournage de ce thriller développé pour Netflix, dans lequel il tient le rôle-titre.

Un long métrage intense, selon l’acteur

Un long métrage que l’acteur annonce comme «énorme» et «plein de suspense et d’action» dans cette séquence vidéo, soulignant par ailleurs : «C’était très intense mais tellement jouissif de faire un film pareil avec autant d’action et de cascades. Et un personnage aussi excitant à jouer !»

Dirigé par Rodolphe Lauga, lauréat avec Manu Payet du Grand prix de l’Alpe d’Huez en 2014 pour la comédie «Situation amoureuse : c’est compliqué», Guillaume Canet campe à l’écran le rôle de Franck Lazareff, qui après avoir échappé à une tentative de meurtre, doit retrouver sa femme Leo, kidnappée par un mystérieux groupe d'hommes armés. Rattrapé par son passé, il se retrouve plongé dans une affaire d'état qui le dépasse.

Première collaboration de Guillaume Canet avec la plate-forme, le film tourné à Paris est attendu pour 2025, mais n’a pas encore de date de sortie officielle. Il réunit également à l’écran Alexis Manenti, Stéphane Caillard et Nassim Lyes.