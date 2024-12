Johnny Hallyday : le projet de biopic de Jalil Lespert ne verra pas le jour, selon Laura Smet

Laura Smet a confié à Paris Match que le projet de biopic de Jalil Lespert consacré à Johnny Hallyday n’était plus d’actualité.

Au final, il n’en restera qu’un. Alors que deux projets de biopics consacrés au Taulier étaient dans les tuyaux depuis quelques temps, l’un d’eux est tombé à l’eau. C’est ce qu’a révélé Laura Smet à l’occasion d’un entretien accordé à Paris Match, dévoilé jeudi 5 décembre.

«Il n’y en a plus qu’un, le film de Jalil Lespert ne se fera pas», a ainsi révélé à nos confrères la fille de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017.

Baptisé «Que je t’aime», le long métrage de Jalil Lespert, qui a été en couple avec la veuve de Johnny Hallyday entre 2020 et 2023, avait été annoncé en mai dernier, en marge du festival de Cannes. Il devait revenir sur l’histoire d’amour entre le rocker et Laeticia, et leur rencontre en 1995, période difficile pour l’interprète d’«Allumer le feu». Le nom de l’acteur belge Matthias Schoenaerts avait également été annoncé pour camper à l’écran le rôle de Johnny Hallyday.

Le biopic de Cédric Jimenez seul en course

De l’histoire ancienne visiblement puisque selon Laura Smet, seul le biopic réalisé par Cédric Jimenez, à qui l’on doit notamment le long métrage «Bac Nord», reste d’actualité. «Il n’y a plus que celui de Cédric Jimenez avec Raphaël Quenard», a confié la quadragénaire, révélant par ailleurs que le réalisateur l’avait «appelé pour en discuter. Donc on va se voir…».

Attendu en salle en 2027, à l’occasion des dix ans de la disparition du Taulier, ce projet de biopic a été adoubé par Laeticia Hallyday. En juin dernier, cette dernière a d'ailleurs promis «un film à la hauteur du rockeur et de l’homme qu’(elle) a follement aimé, parfois dans la douleur, pendant 23 ans». Un rôle qui sera tenu par Raphaël Quenard, à qui Laeticia Hallyday a d'emblée pensé après sa performance dans le film de Quentin Dupieux «Yannick». Ce long métrage «officiel» n'a pas encore de titre.