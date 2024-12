Johnny Hallyday : sa maison de Marne-la-Coquette ne se vend pas malgré une baisse importante de son prix de vente

Située dans une zone résidentielle sécurisée de Marne-la-Coquette, la maison de Johnny Hallyday ne parvient pas à trouver preneur malgré une baisse importante de son prix de vente

Un bien sur les bras. Un court de tennis, une salle de sport, une piscine, une salle de cinéma privée et le décor tranquille de la ville de Marne-la-Coquette en banlieue parisienne, la maison dans laquelle a vécu Johnny Hallyday a tout pour plaire aux investisseurs les plus fortunés. Pourtant, rien n'y fait, la famille Hallyday ne parvient toujours pas à vendre la demeure familiale, révèle le journal Le Parisien.

En 2018, Laeticia Hallyday espérait en effet tirer environ 26 millions d'euros de la propriété familiale, qui n'a cessé de voir sa cote baisser malgré une surface de 1.100 m2, un terrain de 9.500m2, cinq chambres, une salle de cinéma, une piscine, ou encore un court de tennis. A présent, le bien n'est plus estimé qu'à 10,5 millions d'euros.

Une maison retirée de la vente

Une chute vertigineuse qui s'est suivi du retrait du dossier de l'agence immobilière Philippe Menager & Nicolas Hug. «Depuis six mois nous n’avons plus le mandat et, à ma connaissance, la maison a été retirée de la vente et n’apparaît plus nulle part», explique son directeur associé, Nicolas Hug.

«L’attention et la pression médiatiques ont été un vrai souci et ont rebuté plusieurs acquéreurs qui auraient pu mettre un très bon prix», ajoute-t-il. Pour lui, la demeure n'est pas en «adéquation avec le marché», la clientèle pour ce type de bien préfèrant se diriger vers des logements moins médiatisés et moins chers.