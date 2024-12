«Ce n’est pas une conversation que je voulais provoquer» : Daniel Craig révèle pourquoi il n’a pas interprété de rôle homosexuel durant sa période «James Bond»

Incarnant un protagoniste homosexuel dans le film «Queer», Daniel Craig a affirmé qu’un tel rôle aurait été impensable pour lui durant ses quinze années dans la franchise de «James Bond».

Une page qui se tourne. Daniel Craig est actuellement acclamé pour son interprétation de William Lee, un écrivain homosexuel des années 1950 obsédé par un jeune homme nommé Allerton, dans «Queer» de Luca Guadagnino, le cinéaste derrière «Challengers». Cependant, l’acteur a confié au Times qu’il n’aurait pas pu accepter un tel rôle alors qu’il incarnait James Bond.

«Je n'aurais pas pu faire ça en jouant James Bond. Cela aurait semblé réactionnaire, comme si j’essayais de prouver mes compétences. Ce n’est pas une conversation que je voulais provoquer. J’en ai eu suffisamment pendant mon temps en tant que Bond, avec des questions comme : "Et si Bond était comme ceci ? Ou comme cela ?" Alors ajouter un élément qui enflammerait encore plus ce débat ? Non, la vie est trop courte», a-t-il expliqué.

Daniel Craig a incarné le célèbre espion dans cinq films entre 2006 et 2021, débutant avec le renouveau de la saga dans «Casino Royale». Dans l'interview, il a également évoqué l’impact émotionnel de ces tournages intenses, révélant qu’il lui fallait jusqu’à six mois pour se remettre de chaque film. «Au début de Bond, je pensais que je devais explorer d’autres projets, mais je ne l’ai pas fait. Je devenais une star – peu importe ce que cela signifie – et les gens voulaient que je joue dans leurs films. C’était incroyable... J’étais tellement épuisé à la fin d’un James Bond qu’il me fallait six mois pour me remettre sur pied. J’ai toujours pensé que la vie devait passer avant tout et, lorsque le travail passait avant moi pendant un certain temps, cela devenait difficile à gérer», a-t-il confié.

Quant à son successeur dans le rôle de 007, aucune annonce officielle n’a encore été faite. Aaron Taylor-Johnson a été évoqué comme un candidat potentiel, mais les fans spéculent également sur des noms comme Regé-Jean Page, Cillian Murphy, ou Idris Elba.