James Bond : cet acteur britannique est le nouveau favori pour incarner l'agent 007

Selon le site britannique The Standard, l’acteur Callum Turner serait considéré comme le nouveau favori des bookmakers pour hériter du rôle de James Bond dont le prochain film sera réalisé par Denis Villeneuve.

En tête de liste. Les rumeurs concernant l’identité du comédien qui prendra la suite de Daniel Craig dans le rôle de James Bond ne cessent d’agiter la presse internationale. Et selon le site britannique The Standard, c’est désormais Callum Turner, qui partage actuellement l’affiche du film «Pour l’éternité» avec Miles Teller et Elizabeth Olsen, qui serait le nouveau grand favori des bookmakers.

Selon une source de la société britannique Coral, spécialisée dans les paris, le comédien de 35 ans se serait imposé comme un candidat incontournable pour endosser le rôle de l’agent 007. «Nous avons été abasourdi du soutien reçu par Callum Turner dans les paris concernant l’identité du prochain James Bond sur les dernières 24 heures», affirme John Hill, employé de chez Coral. «L’acteur britannique est aujourd’hui le grand favori pour le rôle», insiste-t-il.

Alors qu’une liste des comédiens pressentis pour le rôle circule depuis un moment, Aaron Taylor-Johnson, Theo James et Henry Cavill semblaient avoir la faveur des pronostics ces derniers mois. Le fiancé de Dua Lipa, dont le nom avait été cité par le passé, sans susciter d’excitation outre mesure, fait donc une entrée tonitruante parmi les favoris pour incarner James Bond.

Pour rappel, c’est Denis Villeneuve qui aura la charge de réaliser le prochain film qui marquera un reboot complet de la saga consacrée à l’agent 007 autour d’un comédien âgé entre 25-35 ans qui incarnera le personnage inventé par Ian Fleming. Le scénario sera rédigé par Steven Knight, l'auteur de «Peaky Blinders».