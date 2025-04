«Je me suis toujours sentie indépendante» : Aya Nakamura a lancé son propre label de musique

La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura a annoncé avoir lancé son propre label et a dévoilé le nom de son premier talent.

Une corde de plus à son arc. Dans une longue interview accordée à Billboard France retraçant son ascension et toutes les facettes de sa carrière, Aya Nakamura a annoncé avoir lancé de son propre label.

Figure influente de la pop urbaine française et véritable icône, elle compte déjà un jeune artiste dans ses rangs.

«J’en ai déjà signé un, mais personne ne le sait encore : RnBoi. Il est jeune, à ses débuts, et ça se passe très bien. Ça s’est fait il y a quelques mois, après l’avoir invité à mon DVM Show. Je me suis lancée, je trouve qu’il a quelque chose de différent», a dévoilé l’interprète de Hypé.

La chanteuse franco-malienne a révélé toujours s’être «sentie indépendante, surtout au niveau de la direction artistique». Un domaine dans lequel elle s’implique. Cette création de label est donc une suite logique dans sa carrière.

«Devenir indépendante m’a apporté une autre vision du business, je peux prendre l’ensemble des décisions et les assumer par la suite, peu importe qu’elles soient liées à des succès ou non. Je suis quand même entourée et je sais lâcher prise, mais maîtriser tout le processus autour de la musique, en plus de la création pure est quelque chose de passionnant. C’est important pour moi», a-t-elle ajouté.

D’autres artistes ont brillamment poursuivi leurs carrières en parallèle d’une création de label, à l’instar de Beyoncé, Drake ou, en France, de Booba.

L’impact d’Aya Nakamura dépasse la sphère musicale. Après avoir chanté à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, son célèbre clip Djadja a dépassé le milliard de vues sur YouTube en février dernier. Grâce à cela, elle est devenue la première artiste africaine à franchir ce cap, de quoi inspirer de futurs artistes.