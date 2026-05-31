Aya Nakamura a interrompu hier son second concert au Stade de France pour féliciter le PSG après leur victoire, dévoilant au passage le nouveau maillot du club floqué de deux étoiles.

Aya fan du PSG ? La star qui donnait hier son deuxième concert au Stade de France a eu la primeur de recevoir sur scène le nouveau maillot du PSG, floqué des deux étoiles après la victoire du club en Ligue des champions.

Un maillot que l’interprète de «Djadja» et «Jolie Nana» a présenté au public. Visiblement ravie, elle en a loué l’esthétique. : «Il est trop beau. Je le garde pour la maison, je le mettrai plus tard», a lancé la chanteuse de 31 ans, qui a évidemment eu quelques mots pour célébrer la victoire du PSG, avant de reprendre son show.

Aya Nakamura célèbre pendant son show la deuxième étoile ⭐️ ⭐️ du PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/yE4GJaaDaV — ParisTeam (@Paristeamfr) May 30, 2026

«Félicitation au PSG en tout cas», a salué l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde, qui avait fait sensation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.

Aya Nakamura donnera ce soir, dimanche 31 mai, le dernier de ses trois concerts au Stade de France. Une série de dates qui lui ont permis de devenir la première chanteuse française à se produire au Stade de France trois soirs d’affilés. Un record.