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En plein concert, Aya Nakamura félicite le PSG pour sa victoire et dévoile le maillot aux deux étoiles

Aya Nakamura a pu présenter le nouveau maillot du PSG à son public. [Alain JOCARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Aya Nakamura a interrompu hier son second concert au Stade de France pour féliciter le PSG après leur victoire, dévoilant au passage le nouveau maillot du club floqué de deux étoiles. 

Aya fan du PSG ? La star qui donnait hier son deuxième concert au Stade de France a eu la primeur de recevoir sur scène le nouveau maillot du PSG, floqué des deux étoiles après la victoire du club en Ligue des champions. 

Un maillot que l’interprète de «Djadja» et «Jolie Nana» a présenté au public. Visiblement ravie, elle en a loué l’esthétique. : «Il est trop beau. Je le garde pour la maison, je le mettrai plus tard», a lancé la chanteuse de 31 ans, qui a évidemment eu quelques mots pour célébrer la victoire du PSG, avant de reprendre son show.  

«Félicitation au PSG en tout cas», a salué l’artiste francophone la plus écoutée dans le monde, qui avait fait sensation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.  

Le maillot du PSG sera désormais orné de deux étoiles.
Sur le même sujet Ligue des champions : quand le maillot du PSG avec la 2e étoile sera-t-il mis en vente ? Lire

Aya Nakamura donnera ce soir, dimanche 31 mai, le dernier de ses trois concerts au Stade de France. Une série de dates qui lui ont permis de devenir la première chanteuse française à se produire au Stade de France trois soirs d’affilés. Un record.

aya nakamuradivertissementPSG

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