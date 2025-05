Le roi Charles III et la reine Camilla ont dévoilé leurs nouveaux portraits d'Etat à la National Gallery

Lors d'une visite à la National Gallery, le roi Charles III et la reine Camilla ont dévoilé mardi 6 mai leurs portraits officiels du couronnement, deux ans après ce dernier.

Deux ans jour pour jour après leur couronnement le 6 mai 2023, Charles III et Camilla ont inauguré leurs nouveaux portraits d’Etat à l’occasion d’une visite à la National Gallery, hier. Le souverain et son épouse ont dévoilé les deux toiles masquées par un drap noir sous les applaudissements.

On the second anniversary of Their Majesties’ Coronation, two commissioned Coronation State Portraits of King Charles III and Queen Camilla have been unveiled in the Central Hall at the National Gallery.



The King chose to be painted by Peter Kuhfeld and The Queen selected Paul

