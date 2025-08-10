Musique : les 10 albums les plus attendus de la rentrée

Ils nous aideront à nous remettre de la déprime de la fin des vacances. Voici un calendrier des 10 albums les plus attendus ces prochaines semaines.

Wolf Alice, «The Clearing» (22/8)

Le quatrième album studio du célèbre groupe de rock alternatif britannique Wolf Alice, «The Clearing», doit sortir le 22 août. Enregistré à Los Angeles et chapeauté par le célèbre producteur Greg Kurstin, il comprend 11 titres dont les singles «Thorns» et «Bloom Baby Bloom», une chanson gratifiée de cinq étoiles par la critique du NME.

Sabrina Carpenter, «Man’s Best Friend» (29/8)

La pochette très suggestive (l’interprète du tube «Espresso» y apparaît à genoux face à la silhouette d'un homme lui tirant une mèche de cheveux) avait en juin suscité le scandale… Le nouvel album de Sabrina Carpenter, nouvelle princesse de la pop qui plaide la subversion et l'humour, arrivera fin août.

DJ Snake, «Nomad» (5/9)

Cinq ans après la sortie de son troisième album, «Carte Blanche», dont étaient extraits les tubes «Taki Taki» et «Loco Contigo», et après avoir enflammé le Stade de France la 10 mai dernier, DJ Snake dévoilera son 3e album, «Nomad», ce 5 septembre. Un opus précédé par «Paradise», conçu en collaboration avec le chanteur britannique Bipolar Sunshine.

King Princess, «Girl Violence» (12/9)

Quatre ans après «Hold On Baby», l'autrice, compositrice, interprète (et actrice à ses heures perdues) King Princess reviendra le 12 septembre avec «Girl Violence», un troisième album mêlant pop alternative, rock nineties, et groove électronique.

Ed Sheeran, «Play» (12/9)

Précédé par les entêtants singles «Azizam», «Old Phone», «Sapphire» et «A Little More», le très attendu «Play» d’Ed Sheeran va rythmer la rentrée. Avec ce huitième album studio, premier disque depuis qu'il a terminé tous les albums de «Mathematics» (dont les titres étaient inspirés par des symboles mathématiques), le Britannique creuse le sillon de sa pop imparable et ouvre une nouvelle ère avec cette fois des symboles liés à la musique (Lecture, Pause, Avance rapide, Rembobinage et Stop). A propos de «Play» («Lecture» en anglais), il a expliqué : «Play» est un album créé en réponse directe à la période la plus sombre de ma vie. Au sortir de cette période, je voulais simplement créer de la joie et de technicolor, et explorer les cultures des pays où je tournais. J'ai enregistré cet album dans le monde entier, je l'ai terminé à Goa, en Inde, et j'ai vécu des journées créatives parmi les plus amusantes et les plus exploratoires de ma vie. C'est un véritable tourbillon d'émotions du début à la fin. Ça résume tout ce que j'aime dans la musique, le plaisir qu'elle procure, mais aussi ma place dans la vie en tant qu'être humain, partenaire, père. En lançant la campagne pour cet album, je me suis dit : 'Je veux juste que tout ce que je fais soit amusant et ludique'».

Cardi B, «Am I the Drama» (19/9)

Sept ans après «Invasion of Privacy» (propulsé au sommet par des tubes comme «Bodak Yellow», «Bartier Cardi», «I Like It» et «Be Careful») puis de nombreuses collaborations avec des stars internationales, le deuxième album studio de la rappeuse américaine au franc parler légendaire Cardi B, «Am I the Drama ?», sortira le 19 septembre 2025. «Sept ans et le moment est venu. Sept années d'amour, de vie et de perte. Pendant sept ans, je les ai graciés, mais maintenant, je vais leur faire vivre un enfer. J'ai appris que le pouvoir ne se donne pas, il se prend. J'ai perdu des plumes mais je ne pleure plus. Je ne suis pas de retour, je suis au-dessus. Je ne suis pas votre méchante, je suis votre karma. Le temps est venu. Le temps est venu.», a-t-elle annoncé dans un teaser.

Nine Inch Nails, «Tron : Ares» (19/9)

Le groupe de rock industriel Nine Inch Nails, qui s'est produit le 7 juillet dernier à l'Accor Arena, sortira son nouvel album, la BO du film «Tron : Ares», le 19 septembre 2025.

Lola Young, «Only F**cking Myself» (19/9)

Devenue un phénomène avec son tube viral «Messy» extrait de son premier album «This Wasn't Meant For You Anyway», la chanteuse londonienne à la voix d’or a décrit ce nouveau disque, précédé par les singles «One Thing» et «Not Like That Anymore», comme «mon ode à l'auto-sabotage, ma chance de me relever du bord de la défaite» sur les réseaux sociaux.

Mariah Carey, «Here for it All» (26/9)

Une semaine après la réédition du 20e anniversaire de The Emancipation of Mimi, Mariah Carey dévoilera son nouveau disque, dont est extrait «Type : Dangerous».

The Last Dinner Party, «From The Pyre» (17/10)

Enregistré en 2025 à Londres «From The Pyre» est décrit comme un peu plus sombre et brut que le précédent (et premier) album du groupe de rock indé Last Dinner Party. «Ce disque est une collection d’histoires, et le concept de l’album comme mythe, les relie. Les chansons sont portées par des personnages, mais restent profondément personnelles, transformant un événement banal en une expérience poussée à l’extrême. Se faire ghoster devient une danse western avec un tueur, et le chagrin rit au visage de l’apocalypse. Les paroles évoquent des fusils, des faux, des marins, des saints, des cowboys, des inondations, la Terre Mère, Jeanne d’Arc, et des brasiers ardents. Ce type d’imagerie évocatrice nous a paru la manière la plus honnête et sincère d’exprimer ce que nous avons vécu, en donnant à chaque moment le poids émotionnel qu’il mérite.»