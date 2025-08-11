A la Maison-Blanche, Donald Trump fait déplacer le portrait de Barack Obama dans une cage d'escalier cachée des visiteurs

Autrefois élément marquant de l'entrée de la Maison Blanche, le portrait officiel de l'ancien président Barack Obama a été déplacé à un endroit nettement moins visible sur demande de Donald Trump, soulignant les tensions qui perdurent depuis des années entre les 44e et 47e présidents.

Donald cache Barack. Alors que le protocole de la Maison-Blanche exige que les portraits des derniers présidents américains soient placés en évidence à l'entrée de la résidence présidentielle, la peinture représentant Barack Obama aurait été déplacée, à la demande de Donald Trump.

L'actuel président des Etats-Unis a demandé à son équipe de déplacer le portrait de Barack Obama en haut du Grand Escalier, ont indiqué à CNN deux sources proches du dossier. Il sera ainsi désormais invisible aux milliers de visiteurs qui visitent la Maison-Blanche chaque jour.

UN portrait de Barack Obama remplacé par une peinture de Donald Trump

Le média américain CNN a obtenu une photo du portrait d'Obama accroché en haut de la cage d'escalier, dans un coin, sur le palier de l'entrée de la résidence présidentielle. Cet espace est strictement réservé aux membres de la famille présidentielle, aux agents des services secrets américains et à un nombre limité de membres du personnel de la Maison-Blanche. L'accès est strictement interdit aux visiteurs souhaitant admirer le portrait de l'ancien président peint à l'huile sur fond blanc par l'artiste photoréaliste Robert McCurdy, a confirmé une source proche du dossier. L'une d'elles a ajouté que les portraits des deux présidents Bush se trouvent désormais également dans cette même cage d'escalier.

Ce n'est pas la première fois que le tableau représentant Barack Obama est déplacé. En avril, le portrait du 44e président américain avait été déplacé dans le Grand Foyer de la Maison-Blanche et remplacé par une peinture brossée dans des couleurs vives du pop artiste américain Marc Lipp, représentant une scène emblématique tirée d'une photographie d'Evan Vucci de Donald Trump survivant à sa tentative d'assassinat, le 13 juillet 2024 à Butler, en Pennsylvanie.

Some new artwork at the White House 👀 pic.twitter.com/l6u5u7k82T — The White House (@WhiteHouse) April 11, 2025

Un symbole de tensions tangibles

Un changement qui intervient alors que les tensions entre l'ex et l'actuel président se sont intensifiées ces derniers mois. Donald Trump a récemment accusé Barack Obama et des membres de son administration d'avoir organisé un «coup d'Etat» lors de l'élection de 2016, ce qui a suscité une rare déclaration de son prédécesseur, dont le porte-parole Patrick Rodenbush a qualifié ces accusations de «scandaleuses» et de «tentative de diversion» suite à la controverse liée à l'affaire Epstein.

La procureure générale du président Donald Trump, Pamela Bondi, avait ensuite ordonné aux procureurs d'ouvrir une enquête devant un grand jury sur les allégations selon lesquelles de hauts responsables de l'administration Obama auraient fabriqué des renseignements sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016.

Des tensions latentes existent également depuis longtemps entre Trump et la famille Bush. Bush père, décédé en 2018, avait qualifié Trump de «vantard» dans une biographie et avait voté pour Hillary Clinton lors de l'élection de 2016. George W. Bush, que Trump a qualifié de président «raté et peu inspirant», et l'ancienne Première dame Laura Bush, ont assisté à l'investiture du président en 2025, mais n'ont pas assisté au déjeuner qui a suivi la cérémonie.