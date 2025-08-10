«J'aurais pu changer l'Histoire» : l'actrice Emma Thompson raconte avoir été «traquée» par Donald Trump

Lors d'une séance de questions-réponses au Festival du film de Locarno, Emma Thompson est revenue sur l’époque où Donald Trump l’avait «traquée», juste après son divorce avec Kenneth Branagh.

Merci, mais non merci. Invitée du festival de Locarno cette semaine, Emma Thompson, 66 ans, s’est souvenue du jour où Donald Trump, 79 ans, l'avait contactée pour lui proposer un rendez-vous galant. Comme le rapporte Deadline, l’actrice a raconté que l'appel de celui qui est aujourd'hui président des Eats-Unis remonte à 1998, alors qu’elle se trouvait dans sa caravane sur le tournage du film «Primary Colors».

Le téléphone a sonné et «c'était Donald Trump. Il m'a dit : ‘Bonjour, c'est Donald Trump ?’», se souvient la star. «J'ai cru à une blague et j'ai demandé : ‘Comment puis-je vous aider’ ? Peut-être avait-il besoin de conseils.» «Et puis il m'a dit : ‘J'adorerais que tu viennes séjourner dans l'un de mes magnifiques hôtels. On pourrait peut-être dîner ensemble’, a-t-elle poursuivi en imitant la voix chef d'Etat. «J'ai répondu : «C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous recontacterai.»

Après avoir raccroché, l’actrice s’est, dit-elle, interrogée sur la manière avec laquelle Donald Trump avait bien pu réussir à se procurer son contact. Elle a rapidement réalisé que le timing n'était pas fortuit (et on ne peut plus cavalier). «J'ai réalisé que ce jour-là, mon divorce (avec Kenneth Branagh, ndlr) avait été prononcé», a dit Emma Thompson, qui pense que les équipe de Donald Trump tentaient de trouver au puissant homme d'affaires des compagnes potentielles. «Je parie qu'il a des gens qui cherchent des personnes convenables à qui il pourrait proposer un rendez-vous. Tu sais, une gentille divorcée, c'est ça qu'il cherchait. Et il a trouvé le numéro de ma caravane. C'est du harcèlement, finalement.»

Et l’actrice d’ajouter avec humour. «J'aurais pu sortir avec Donald Trump, et j'aurais eu une histoire à raconter. J'aurais pu changer le cours de l'histoire américaine.»