Austin Butler : après Emma Stone, le comédien sauve Zoë Kravitz d'une guêpe

Après avoir éloigné une guêpe qui effrayait Emma Stone lors de la montée des marches à Cannes en mai dernier, Austin Butler est de nouveau intervenu pour «sauver» Zoë Kravitz d’un autre insecte à l’avant-première du film «Pris au piège» à Londres.

Quel homme ! Austin Butler s’est, une nouvelle fois, interposé entre une actrice apeurée et une guêpe, cette fois à l’avant-première du film «Pris au piège» à Londres où Zoë Kravitz a été prise pour cible par un insecte. Heureusement pour elle, sa co-star est intervenue illico presto pour l’éloigner à main nue.

En mai dernier, le comédien de 34 ans avait réalisé un exploit similaire lors de la montée des marches, à Cannes, en compagnie d’Emma Stone et Pedro Pascal avec lesquels il était venu présenter le film «Eddington». Là encore, Austin Butler avait écarté l’indésirable insecte d’un simple geste de la main, accompagné d’un souffle autoritaire.

Attendu en salles le 27 août prochain, «Pris au piège» verra Austin Butler incarner Hank Thompson, une ancienne gloire du baseball au lycée dans l’incapacité de poursuivre sa carrière. Heureusement pour lui, il peut compter sur le soutien de sa petite amie, s’éclate en tant que serveur dans un bar de New York, et assiste à un parcours inattendu de son équipe préférée en championnat.

Quand Russ, son voisin punk, lui demande de garder ses chats pendant quelques jours, Hank accepte avec plaisir. Il ignore qu’il va devenir la cible d’une bande de gangsters qui en ont après lui, sans qu’il ne sache pourquoi. Sa mission est désormais de rester en vie le plus longtemps possible pour tenter de comprendre ce qui se passe.