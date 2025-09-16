Le réalisateur Cameron Crowe dévoile le nom du comédien prêt à devenir «une légende», selon Clint Eastwood

Dans une interview accordée au site américain du New York Times, Cameron Crowe a partagé les détails d’une conversation qu’il a eue avec Clint Eastwood concernant le comédien qui sera, selon lui, considéré aux yeux de tous comme une légende absolue dans un siècle.

Un visionnaire. En pleine promotion de ses mémoires «The Uncool», le réalisateur Cameron Crowe a confié les détails d’une conversation qu’il a eue avec Clint Eastwood il y a quelques temps de cela, et le fait que ce dernier considère Tom Cruise comme l’acteur ayant la carrière la plus remarquable de tous. Au point qu’il sera considéré dans 100 ans comme une légende absolue du métier selon lui.

«J’ai le même avocat que Clint Eastwood, et j’ai été invité à un dîner. Il m’a installé à côté de lui, j’étais tellement nerveux. Qu’est-ce que je pouvais dire ? Donc je suis assis-là, et Clint Eastwood se penche vers moi et dit : ‘Tom Cruise’. Et je lui réponds que j’adore travailler avec Tom Cruise. Et lui d’ajouter : ‘Dans 100 ans, tout le monde regardera en arrière – et ce sera la carrière dont on se souviendra’», a-t-il raconté dans un entretien avec le site américain du New York Times.

Pour Cameron Crowe, qui a notamment dirigé Tom Cruise dans les films «Jerry Maguire» et «Vanilla Sky», le comédien de 63 ans s’apprête à entrer dans une nouvelle phase de sa carrière, qu’il compare à celle de Paul Newman. «J’ai le sentiment qu’une nouvelle dynamique se profile, cela a peut-être déjà commencé, où il va se plonger dans des personnages forts avec la même intensité que pour les films d’action. Je crois que sa phase Paul Newman en termes de choix de personnages est imminente, et le public ne va pas en croire ses yeux», a-t-il ajouté.

«Tom se transforme en élève modèle dans tous les projets où il se lance. Bien sûr qu’il aura les meilleures cascades, et qu’il aura travaillé à fond chaque détail – et quand cette phase Paul Newman débutera, il le fera avec la même passion, et ça va être grandiose», a poursuivi Cameron Crowe. Pour rappel, Paul Newman avait donné la réplique à Tom Cruise dans le film «La couleur de l’argent» réalisé par Martin Scorsese en 1986. Une performance qui lui a permis de remporter l’unique Oscar de meilleur acteur de sa carrière l’année suivante à l’âge de 62 ans.