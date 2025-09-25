James Bond : on sait enfin quand le prochain agent 007 sera choisi

Le réalisateur Denis Villeneuve, désigné pour réaliser le nouveau chapitre des aventures de James Bond, partira à la rechercher d’un acteur pour interpréter le prochain agent de sa Majesté à la fin du tournage de «Dune 3».

La fin du suspense ou presque. Après des années à attendre le nom du remplaçant de Daniel Craig, le mystère devrait être levé l’année prochaine. Selon les informations de Deadline, Denis Villeneuve se lancera à la recherche d'un acteur pour jouer le futur agent 007 l'année prochaine, après la fin du tournage du troisième volet de «Dune», lancé cet été.

Une bonne nouvelle, alors que les spéculations vont bon train depuis 2021, date à laquelle Daniel Craig avait annoncé son intention de raccrocher le costume du plus célèbre des espions après la sortie de «Mourir peut attendre». L’acteur a incarné l'agent secret dans cinq longs métrages depuis 2006 et la sortie de «Casino Royale» (2006), suivie de «Quantum of Solace» (2008), «Skyfall» (2012), «Spectre» (2015), et faisant sa dernière apparition dans le rôle dans «Mourir peut attendre» (2021).

Un acteur britannique inconnu pour lui succéder

D’après le magazine américain, le réalisateur et les producteurs auraient déjà une idée précise du profil du prochain James Bond. Selon leurs sources, l’équipe serait à la recherche d’un «nouveau visage» masculin originaire des îles britanniques pour reprendre le rôle de 007 dans «Bond 26».

Alors qu’une flopée de noms a circulé depuis 2021, ces nouvelles informations excluraient donc tous les prétendants américains. Le futur James Bond devrait également être âgé de 20 à 30 ans d’après les spécialistes, ce qui disqualifierait également de nombreux acteurs un temps annoncés comme favoris, à l’instar d’Idris Elba, 53 ans, Tom Hardy, 48 ans, Henry Cavill, 42 ans, mais aussi Aaron Taylor-Johnson, 35 ans, découvert dans «Kick-Ass» et «Nowhere Boy» en 2010, Lucien Laviscount, l’interprète d’Alfie dans la série «Emily in Paris» âgé de 33 ans, ou encore Regé-Jean Page, 37 ans. Alors que cette révélation rebat les cartes, il ne reste plus qu'à attendre 2026 pour que Denis Villeneuve lève le voile de mystère qui plane sur la franchise depuis maintenant quatre ans.

Pour rappel, en juin dernier, les studios Amazon MGM avaient annoncé confier la réalisation du 26e volet de James Bond au cinéaste canadien âgé de 57 ans. Ce nouveau long métrage sera le premier produit par Amazon MGM, qui a acquis le contrôle créatif de la franchise en février dernier, après un accord avec les producteurs de longue date Barbara Broccoli et Michael G. Wilson.

Ce nouvel opus serait attendu pour 2028 a par ailleurs rapporté Deadline, soit sept ans après la sortie de «Mourir peut attendre».