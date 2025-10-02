Sonia Rolland se marie dans l’Eure, et dévoile enfin l'identité de son compagnon

Sonia Rolland, miss France 2000, s’est mariée ce jeudi, en Eure-et-Loir, et a enfin dévoilé l’identité de son compagnon, tenue secrète pendant plusieurs années. Après un premier mariage civil en mars 2025, cette fois-ci, c’est à l’église que le couple s’est dit oui.

Miss France 2000 a dit oui. Ce jeudi, Sonia Rolland s’est mariée en Eure-et-Loir, entourée de sa famille et de ses proches. Une cérémonie entre tradition rwandaise et église catholique qui n’a pas manqué d’émouvoir ses convives.

Ce fut également l’occasion pour l’ancienne reine de beauté de dévoiler l’identité de son fiancé, qu’elle avait jusqu’ici dissimulé. Ce dernier n’est pas inconnu du grand public. En effet, il s’agit de l’acteur et directeur artistique Guillaume Gabriel, qu’elle décrit à la presse comme un «amour de jeunesse».

Les tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage de la série «Léa Parker», au début des années 2000, et ont rapidement noué une complicité devant, comme derrière les caméras. Deux décennies plus tard, ils se retrouvent dans «Tropiques criminels», encore une fois dans un rôle intime, qui cette fois-ci traversera l’écran.

Le premier mariage de sa vie

Bien que Sonia Rolland ait vécu une longue idylle avec l’arnaqueur Christophe Rocancourt, qui a vu naître sa première fille Tess (18 ans), ainsi qu’avec le comédien Jalil Lespert, avec qui elle aura sa seconde fille, Kahina (15 ans), c’est la première fois que l’ancienne miss se marie.

L’actrice et mannequin de 44 ans a tenu à mettre ses amis à l’honneur lors de la cérémonie. Ce faisant, c’est l’actrice Noémie Lenoir qu’elle a nommée comme témoin de mariage. Amies depuis plus de vingt ans, les deux femmes partagent leur goût pour le cinéma et pour la mode. Elles s’étaient également donné la réplique dans la série décalée «KINGS», en 2019.