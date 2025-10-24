Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Isabelle Tate, actrice vue dans la série «9-1-1 : Nashville», est morte à 23 ans

Ses obsèques se dérouleront ce vendredi 24 octobre. [© Capture d'écran Instagram/@mccrayagency]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Récemment apparue dans la série «9-1-1 : Nashville», l’actrice américaine Isabelle Tate est décédée le 19 octobre dernier. Elle avait 23 ans. 

Un talent fauché en plein vol. A seulement 23 ans, l’actrice américaine Isabelle Tate qui souffrait de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, est morte le 19 octobre dernier. «C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous vous annonçons le décès d'Isabelle Tate, a annoncé son agent sur les réseaux sociaux. Je connaissais Izzy depuis son adolescence et elle a récemment repris le métier d'actrice». 

Isabelle Tate figurait au générique de la série de Ryan Murphy, «9-1-1 : Nashville», spin-off de «9-1-1», dont les premiers épisodes sont actuellement diffusés sur Disney+. La jeune femme partageait l'affiche avec Chris O’Donnell, Jessica Capshaw, LeAnn Rimes, Kimberly Williams-Paisley, ou encore Michael Provost. 

Sur le même sujet Mort de Robert Redford : «un lion s'en est allé» pleure Meryl Streep parmi les nombreuses stars à rendre hommage à la légende du cinéma Lire

Les obsèques de la comédienne qui, selon de nombreux médias américains dont TMZ, a fini sa vie en fauteuil roulant, se dérouleront ce vendredi 24 octobre à Brentwood, dans le Tennessee (États-Unis).  

DisparitionSériesEtats-Unisdivertissementculture

À suivre aussi

Alerte enlèvement : Rayan, âgé de 13 ans a été retrouvé
Disparition inquiétante de Lina, 15 ans : la gendarmerie du Pas-de-Calais lance un appel à témoins
Australie : 55 ans après la disparition d'une fillette, sa famille menace de dévoiler l'identité du principal suspect

Ailleurs sur le web

Dernières actualités