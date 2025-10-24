Isabelle Tate, actrice vue dans la série «9-1-1 : Nashville», est morte à 23 ans

Récemment apparue dans la série «9-1-1 : Nashville», l’actrice américaine Isabelle Tate est décédée le 19 octobre dernier. Elle avait 23 ans.

Un talent fauché en plein vol. A seulement 23 ans, l’actrice américaine Isabelle Tate qui souffrait de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, est morte le 19 octobre dernier. «C’est avec une profonde tristesse et un immense chagrin que nous vous annonçons le décès d'Isabelle Tate, a annoncé son agent sur les réseaux sociaux. Je connaissais Izzy depuis son adolescence et elle a récemment repris le métier d'actrice».

Isabelle Tate figurait au générique de la série de Ryan Murphy, «9-1-1 : Nashville», spin-off de «9-1-1», dont les premiers épisodes sont actuellement diffusés sur Disney+. La jeune femme partageait l'affiche avec Chris O’Donnell, Jessica Capshaw, LeAnn Rimes, Kimberly Williams-Paisley, ou encore Michael Provost.

Les obsèques de la comédienne qui, selon de nombreux médias américains dont TMZ, a fini sa vie en fauteuil roulant, se dérouleront ce vendredi 24 octobre à Brentwood, dans le Tennessee (États-Unis).