«Zootopie 2» : la suite du film d'animation de Disney bat des records au box-office

En salles depuis le 26 novembre, le film d’animation «Zootopie 2» cartonne au box-office mondial et enregistre le deuxième meilleur démarrage de l’année en France.

Un nouveau succès pour Nick le renard et Judy la lapine. Dévoilé le 26 novembre dans les salles obscures, soit près de dix ans après le premier volet, le film d'animation «Zootopie 2» cartonne au box-office. Réalisée par Jared Bush et Byron Howard, cette suite désopilante a rapporté plus de 556 millions de dollars de recettes, soit près de 480 millions d’euros, dans le monde depuis sa sortie, selon les estimations du studio Walt Disney publiées ce dimanche.

Comme le souligne l’Agence AP, il s’agit ainsi du meilleur démarrage de tous les temps pour un film d’animation et du quatrième plus gros démarrage mondial tous genres confondus. En France, «Zootopie 2» a cumulé plus de 253.000 entrées en une journée, enregistrant le deuxième meilleur démarrage de l’année, derrière «Lilo & Stitch», qui avait attiré quelque 262.000 spectateurs en mai dernier.

un premier opus oscarisé

Sur des rythmes de Shakira, qui prête encore sa voix à une gazelle devenue pop-star, l’histoire met en scène le renard Nick Wilde et sa collègue policière lapine Judy Hopps. Dans ce deuxième opus, les deux héros doivent suivre un programme destiné «aux coéquipiers en crise», à la demande de leur supérieur.

Malgré une entente fragile, la lapine accusée de monopoliser la parole et son partenaire à la fourrure rousse décrit comme «émotionnellement instable», vont enquêter sur un mystérieux serpent venimeux qui intègre pour la première fois la cité animale de Zootopie.

Pour mémoire, le premier opus avait déjà rencontré un franc succès. Il avait engendré plus d'un milliard de dollars de recettes mondiales et attiré près de cinq millions de spectateurs en France, avant d’obtenir l'Oscar du meilleur film d'animation, en 2017.