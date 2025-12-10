Sophie Kinsella, autrice de la saga à succès «L'Accro du shopping», est décédée à l'âge de 55 ans

Célèbre pour sa série littéraire «L’accro au shopping», l’autrice britannique Sophie Kinsella est décédée à l'âge de 55 ans des suites d’un cancer du cerveau.

Figure incontournable de la littérature britannique contemporaine, Sophie Kinsella s’est éteinte à 55 ans. De son vrai nom Madeleine Sophie Townley, l’écrivaine souffrait d’un cancer du cerveau et suivait un traitement associant chimiothérapie et radiothérapie. Ses proches ont annoncé la triste nouvelle ce mercredi sur Instagram.

L’autrice «s'est éteinte paisiblement, après avoir passé ses derniers jours entourée de ses véritables amours : sa famille, la musique, la chaleur humaine, Noël et la joie», a écrit sa famille.

«Malgré sa maladie, qu'elle a supportée avec un courage inimaginable, Sophie se considérait comme vraiment chanceuse d'avoir une famille et des amis aussi merveilleux et d'avoir connu un succès extraordinaire dans sa carrière d'écrivain», poursuit le texte.

plus de 50 millions d'exemplaires vendus

Sophie Kinsella était surtout connue pour sa saga littéraire «L’accro au shopping», dont les deux premiers volets ont été adaptés au cinéma en 2009. L’histoire suit les aventures de Becky Bloomwood, passionnée de mode et acheteuse compulsive.

On lui doit aussi la comédie romantique «La vie rêvée d’Ava» et «Comment tu te sens ?», son œuvre la plus personnelle, centrée sur Eve, une écrivaine au succès mondial. Tous publiés par la maison d'édition Belfond, ses livres se sont vendus à plus de 50 millions d'exemplaires dans plus de 60 pays, et ont été traduits dans plus de 40 langues.