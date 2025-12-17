Les Rolling Stones annulent leur tournée de 2026

Les Rolling Stones annulent leur projet de tournée des stades, officieusement prévue pour 2026 au Royaume-Uni et en Europe.

Mauvaise nouvelle pour leurs fans. Les Rolling Stones ne se lanceront pas dans une nouvelle tournée des stades en 2026. Cette annulation serait due aux problèmes de santé de Keith Richards, selon une source proche du groupe qui s’est confiée à Variety.

Le guitariste âgé de 82 ans serait dans l'incapacité de s'engager dans une série de concerts en raison de son arthrite. Keith Richards a publiquement reconnu son combat de longue date contre cette maladie qu’il qualifie de «bénigne», mais qui l’a obligé à adapter sa technique de guitare et déjà contraint à prendre la décision, difficile, d’annuler des dates de concert.

Des tournées de plus en plus courtes

«Lorsqu'ils se sont enfin réunis pour discuter de la tournée, Keith a déclaré qu'il ne pensait pas pouvoir s'engager et qu'il n'était pas enthousiaste à l'idée d'une grande tournée des stades pendant plus de quatre mois», a déclaré un critique musical américain au journal The Sun. «Le groupe souhaitait partir en tournée plus tôt cette année, mais cela n'a pas été possible. C'est difficile pour leurs fans, mais les Stones remonteront sur scène quand ils seront prêts», a-t-il ajouté.

Depuis le début des années 2000, les Rolling Stones, qui comptent par ailleurs toujours Mick Jagger, 82 ans, et Ron Wood, 78 ans, en membres actifs, tournent presque chaque année, avec néanmoins des séries de concerts de plus en plus courtes.

Une tournée des Rolling Stones en 2026 n'avait pas encore été officialisée, mais le pianiste de tournée Chuck Leavell ainsi que le producteur Andrew Watt, qui a révélé que le groupe travaillait actuellement sur un nouvel album, avaient laissé entendre qu'elle était sur les rails.