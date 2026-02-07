Etats-Unis : le rappeur Lil Jon confirme la mort de son fils

Le rappeur américain Lil Jon a annoncé ce vendredi la mort de son fils Nathan Smith. Le jeune homme de 27 ans était porté disparu depuis mardi.

Un drame pour l'artiste. Le rappeur américain Lil Jon a rendu hommage à son fils dans un message publié sur sa page Instagram après l’annonce de son décès : «Nathan était la personne la plus bienveillante que vous puissiez rencontrer. Il était extrêmement attentionné, prévenant, poli, passionné et chaleureux ; il aimait sa famille et ses amis de tout son cœur.»

Vendredi, après plusieurs jours de recherche, le corps de Nathan Smith 27 ans, connu sous le nom de DJ Young Slade, a été retrouvé dans un étang près de son domicile, en Géorgie. Sa disparition avait été signalée dès mardi, après qu’il a quitté son domicile dans des circonstances inhabituelles. Les autorités avait précisé qu'il «pouvait être désorienté et avoir besoin d'aide».

L'acte criminel écarté

Pour l’heure, les enquêteurs ont indiqué que rien ne permettait de penser que sa mort soit liée à un acte criminel. Ils ont également précisé qu’aucune autre information ne serait divulguée tant que les médecins légistes n’auront pas déterminé la cause et les circonstances exactes du décès.



Lil Jon, rappeur notamment connu pour le titre «Turn Down For What», et sa mère Nicole Smith se sont dits «dévastés». «Merci pour toutes vos prières et votre soutien dans nos efforts pour le retrouver ces derniers jours», a déclaré l’artiste.