«Je vous le demande gentiment» : Corey Harrison, vedette de «Pawn Stars», fait appel à ses fans après avoir dépensé 120.000 dollars en frais médicaux

Alors que Corey Harrison, une des vedettes de l'émission américaine «Pawn Stars, les rois des enchères», a été victime d'un énorme accident de moto fin janvier à Tulum au Mexique, les très onéreux frais médicaux l'ont poussé à demander de l'aide financière à ses fans.

Plus d'une dizaine de côtes fracturées, une commotion cérébrale, de lourdes blessures au visage... Fin janvier, Corey Harrison, une des vedettes de l'émission «Pawn Stars, les rois des enchères», avait subi un terrible accident à Tulum, au Mexique. Deux mois plus tard, l'homme d'affaires américain a dépensé la quasi-totalité de son argent et a même emprunté de grosses sommes à son père, Rick Harrison, et à ses amis.

Peu après son accident de moto, Corey Harrison avait donné de ses nouvelles : «Je suis bien amoché, mais ça va», avant d'ajouter qu'il était contraint de rater le mariage de son père à Cancún.

I’ve done it again and crashed a bike before my dad’s wedding twice in my life. I’ve never messed up like this before. I broke 11 ribs or 11 things in my ribs. I feel like Forrest Gump. Sorry I missed your wedding, Pops. We’ll do an episode about it on the Corey Harrison show pic.twitter.com/bbrqzwVyuu — corey harrison (@corey_harrison) January 26, 2026

Mais l'accident de Corey Harrison a pris un tout autre tournant. Alors qu'il devait être alité six semaines, il n'est finalement resté qu'une dizaine de jours, avant de quitter prématurément l'hôpital, en raison des factures exorbitantes.

Ce choix, motivé par l'aspect financier, a finalement causé encore plus de problèmes. Si les douleurs se sont intensifiées, un médecin de la maison lui a administré une perfusion et des injections de morphine. En vain. Ces traitements n'ont été guère efficaces sur la durée et Corey Harrison, voyant son taux d'oxygène chuter et ses craintes de mourir s'amplifier, a été contraint de retourner 18 jours dans un hôpital, cette fois-ci plus abordable, où il a subi trois interventions chirurgicales.

Corey Harrison contraint de demander de l'aide à ses fans

120.000 dollars (environ 103.000 euros) de frais médicaux plus tard, «The Boss» est à sec, et doit encore rembourser ses proches. Corey Harrison a alors confié à TMZ qu'il avait hésité à demander de l'aide à ses fans. Mais sans autre véritable solution, une cagnotte a été créée au nom de Corey. S'il espère récolter 18.000 dollars (à peu près 15.500 euros), pour l'heure, 4.500 dollars (environ 3.900 euros) ont été donnés.

Mais une fois cette cagnotte créée, Corey Harrison a déclaré a avoir reçu «des commentaires vraiment désagréables». Il a alors confié sur son compte X : «Lorsque je serai remis sur pied et que je pourrai à nouveau travailler, je reverserai tout l'argent que j'ai reçu à l'hôpital pour enfants. Je vous le demande gentiment, ne frappez pas une personne qui est déjà à terre».