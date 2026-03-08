Voici les 8 plus petites îles au monde qu’il est possible de visiter

Certaines îles sont si petites qu’un explorateur aguerri pourrait les manquer sur une carte. Il est pourtant possible de les visiter pour qui sait où chercher. Voici un cru des petits coins de paradis accessibles aux touristes.

L’évasion à taille réduite. Loin de la démesure qui caractérise les destinations prisées massivement par les touristes, il en est d’autres qui cultivent la discrétion pour offrir de paisibles escapades. Aux quatre coins du monde se nichent en effet des îles microscopiques qui sauront ravir les voyageurs en quête de trésors insoupçonnés et pittoresques.

L’île de Salina, Italie

Au nord-est de la Sicile s’étendent les pentes volcaniques de Salina. Ce territoire d’une superficie de 26,4 km2 est situé dans l’archipel des îles Éoliennes. Formée par six anciens volcans, l’île de Salina se veut propice aux promenades avec sa flore méditerranéenne luxuriante. Anciens palazzos, maisons de village ou encore petites églises ornent ce petit paradis italien.

L'île de Frégate, Seychelles

Une île plus petite encore se tient au cœur de l’océan Indien. Accessible au public depuis peu, l'île de Frégate fait partie de l'archipel des Seychelles. D'une superficie de 2,2 km2, ce lieu constitue un véritable décor de carte postale avec sa nature luxuriante et sa faune préservée. Seule une petite partie de l’île est aménagée. Quelques villas et résidences luxueuses jonchent ainsi le territoire pour y accueillir les touristes qui désireraient s’y rendre pour profiter du paysage et des activités annexes proposées.

L’île de Sainte-Marguerite à Cannes, France

Nul besoin d’aller bien loin pour les touristes français qui cherchent à s’évader. Au large de Cannes, se trouve en effet un véritable joyau. S’étendant sur 2,1 km2, la petite île de Sainte-Marguerite fascine par sa beauté azuréenne. Oliviers, cèdres ou encore orangers fleurissent à chaque recoin de ce territoire chargé d’histoire. Cette île accueille en effet le fort royal ou fut notamment enfermé l’homme au masque de fer, porté à la postérité par le célèbre roman d’Alexandre Dumas.

L’île de Cavallo, France

Un petit coin de paradis à seulement quelques heures de l’Hexagone. Située entre Bonifacio et la Sardaigne, l’île de Cavallo fait honneur à la Corse. Cet îlot d’une superficie d’1,2 km2 évoque les Seychelles avec sa nature minérale constituée de rochers sculptés par le vent. Ses criques, ses plages désertes et son eau cristalline feront le bonheur des touristes qui cherchent un endroit apaisant.

L’île de Brakoya, Norvège

Au nord de la Norvège, l’île de Brakoya tend ses bras aux voyageurs qui ne craignent pas le froid. Située dans l’archipel des Lofoten, cette petite île d’une superficie de 0,84 km2 ravira les plus téméraires qui pourront profiter des paysages glacés et majestueux qu’offrent les fjords nordiques.

L’Île de Bendor, France

Sur la côte méditerranéenne, une petite île s’apprête à rouvrir ses portes au public. L’Île de Bendor, située en face de Bandol a été achetée en 1951 par Paul Ricard. Le créateur de la marque éponyme s’est attelé à transformer ce lieu d’une superficie de 0,07 km2 en un endroit enivrant. Il a notamment reçu nombre d’artistes sur ces terres, tels que Marcel Pagnol, Jean Cocteau ou encore Brigitte Bardot. Les travaux de rénovation des structures qui jalonnent l’île ont entraîné sa fermeture au public il y a maintenant 5 ans. Les charmes de ce lieu seront toutefois de nouveau accessibles dès le mois de mai 2026.

Les Îles Secas, Panama

Au large de la côte pacifique du Panama se trouve un archipel volcanique constitué de 14 petites îles préservées. Véritable sanctuaire pour la faune et la flore locale, ce chapelet d’îlots accueille nombre d’oiseaux tropicaux qui se plaisent à survoler les eaux. Pour les observer, les curieux devront se rendre sur l’île Cavada, la plus vaste de l’archipel avec sa superficie de 0,4 km2. Un écolodge constitué de quatre villas y est aménagé pour profiter du calme offert par une nature conservée à son état le plus sauvage.

L’île du château d’Otocec, Slovénie

Au beau milieu de la rivière Krka, en Slovénie, une île minuscule d’une superficie d’environ 0,02 km2 émerge à peine de l’eau. En son sein trône un château au toit rougeoyant, dont les premières traces remontent au XIIIe siècle après notre ère. Cernée par les eaux et la forêt, cette bâtisse abrite désormais un hôtel qui fait office de véritable voyage dans le temps. Avis aux amateurs de décors médiévalisants.