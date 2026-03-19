Labubu : Pop Mart et Sony Pictures Entertainment officialisent la production d'un film en prises de vues réelles

Les très populaires figurines Labubu vont officiellement avoir droit à leur film. Sony Pictures et Pop Mart ont ce mercredi confirmé qu’un long-métrage était sur les rails avec Paul King à la réalisation et Steven Levenson en co-scénariste.

Les petits monstres étaient déjà presque partout, ils seront bientôt aussi sur grand écran. Un long-métrage Labubu est officiellement en cours de développement, ont cette semaine confirmé Sony Pictures et la chaîne chinoise de magasins de jouets et figurines Pop Mart, revendeuse exclusive des Labubu.

Paul King, qui a réalisé les films «Paddington» et «Wonka» avec Timothée Chalamet, en sera le réalisateur et le co-scénariste, rapporte THR. Il signera le scénario avec Steven Levenson, lauréat d'un Tony Award. Le dramaturge est également connu pour avoir été le showrunner de la série «Fosse/Verdon» et le scénario du film «Blanche Neige» en live-action.

THR fait savoir que le film Labubu sera un film en prises de vue réelles mais comportera aussi des images de synthèse. Aucune date de sortie n’a pour l’heure été annoncée.

Créé à l’origine en 2015 par l'artiste Kasing Lung pour sa série d'histoires «The Monsters», le Labubu a commencé à connaître un succès planétaire quand Pop Mart en a acheté les droits en 2019. L'entreprise chinoise a décliné le personnage - créature poilue aux dents acérées qualifiée d’«ugly-cute», soit «moche-mignonne» - en différentes figurines qui ont donné lieu à une véritable frénésie. Il en existe aujourd'hui des centaines de modèles différents qui sont devenus de véritables objets de collection s’arrachant parfois à prix d’or.

Cette collaboration avec Sony Pictures «marque une étape importante» qui promet «une expérience cinématographique unique alliant narration créative, vision artistique et un succès planétaire qui s'inscrit dans la durée», s’enorgueillit Pop Mart, qui en 2025 a vendu 100 millions d’exemplaires dans le monde.