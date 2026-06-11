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Coupe du monde 2026 : pourquoi deux Labubus étaient-ils présents lors de la cérémonie d'ouverture ?

Deux Labubus sont apparus lors de la cérémonie d'ouverture au Mexique. [© capture d'écran / beIN Sports]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Véritable sensation à travers le monde, les figurines Labubu de l’entreprise chinoise Pop Mart ont fait une apparition lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Mexique dans le cadre d’une collaboration avec la FIFA. 

Un phénomène mondial. La popularité des figurines Labubu commercialisées par l’entreprise chinoise Pop Mart à travers le globe ne cesse de croître. Accessoire de mode prisé par certaines stars – comme la chanteuse Lisa du groupe de K-Pop Blackpink – mais aussi dopé par une déclinaison marketing ingénieuse de la société chinoise, ces jouets déchaînent les passions sur les sites de reventes en ligne où certains modèles (notamment le Mega Alpha Labubu) peuvent être vendus entre 1.500€ et 2.000€. 

Comment se fait-il que deux figurines soient apparues lors de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde au Mexique ? 

Il s’agit tout simplement d’une collaboration des organisateurs de l’événement sportif avec la marque, avec la création de mascottes, et de modèles de 38 centimètres en édition limitée vendus à 190€. Les Labubus sont extrêmement populaires au Mexique où une usine de production a été ouverte à Mexico en janvier dernier, selon le site américain du Los Angeles Times, pour alimenter le marché outre-Atlantique où sa cote de popularité bat des records. 

Le Mexique a également vu naître le phénomène des contrefaçons baptisées «Chafubus» - un mélange entre Labubu et le mot en argot mexicain «chafa», qui signifie «de mauvaise qualité» ou «faux» - des imitations de moindre qualité vendues sur les marchés à des prix abordables. 

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La marque chinoise Pop Mart n’est pas restée insensible à l’engouement du Mexique et des autres pays d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud pour leurs figurines, et a créé une peluche baptisée «Chillax, Compa», tiré d’une expression qui signifie : «Détends-toi, mon pote».

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