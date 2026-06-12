Mort de David Hockney : ses 4 œuvres les plus célèbres

Maître de l'art contemporain, le peintre britannique David Hockney s'est éteint ce jeudi à l'âge de 88 ans. Célèbre pour sa palette de couleurs éclatantes, il laisse derrière lui une œuvre foisonnante, peuplée de piscines californiennes, de portraits intimistes et de paysages flamboyants. Voici ses toiles les plus emblématiques.

«A Bigger Splash»

© David HOCKNEY/Darren STAPLES/REUTERS

Peinte en 1967, cette toile est sans doute la plus célèbre de David Hockney. Elle représente une piscine californienne d'un bleu éclatant, un motif récurrent de son œuvre, une villa moderne baignée de soleil et l'éclaboussure laissée par un plongeon. Le nageur a disparu, mais sa présence se devine encore. Ce tableau est devenu l'un des symboles de son travail.

«Portrait d'un artiste (Piscine avec deux personnages)»

© Timothy A. CLARY/AFP

Achevée en 1972, cette œuvre montre un homme nageant sous l'eau tandis qu'un autre l'observe depuis le bord de la piscine. Elle mêle portrait, paysage et tension émotionnelle. En 2018, le tableau est entré dans l'histoire en étant adjugé 90,3 millions de dollars chez Christie's (près de 80 millions d'euros), un record à l'époque pour un artiste vivant.

«Mr and Mrs Clark and Percy»

© Manuel COHEN/AFP

Confectionné entre 1970 et 1971, ce double portrait monumental - près de trois mètres de haut - représente deux amis de l'artiste, le styliste Ossie Clark et la créatrice Celia Birtwell, dans leur intérieur londonien. Tous deux regardent vers le spectateur, comme s'ils cherchaient à éviter de se parler. Cette toile témoigne du talent de David Hockney pour saisir la complexité des liens humains et les scènes domestiques.

«The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011»

© STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Composée de 32 panneaux assemblés, «Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011» forme une fresque de près de 10 mètres de long sur 3,5 mètres de haut. David Hockney y représente un chemin bordé d'arbres dans le Yorkshire, la région du nord de l'Angleterre où il a grandi. À travers cette explosion de verts, il cherche à capturer le moment précis où la nature accueille le retour du printemps.