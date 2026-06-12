Le peintre David Hockney est décédé à l'âge de 88 ans

Le peintre britannique David Hockney est décédé jeudi 11 juin à son domicile, à Londres, à l'âge de 88 ans.

L'un des derniers géants de l'art contemporain, connu principalement pour ses peintures aux couleurs éclatantes, «s'est éteint paisiblement chez lui le 11 juin 2026, un mois avant son 89e anniversaire», a annoncé ce vendredi son agent.

Incontournable pour ses célèbres piscines, l'artiste aux lunettes rondes laisse derrière lui plusieurs dizaines de chefs-d’œuvre baignés de couleurs et de lumière. Parmi eux sa série dédiée aux piscines californiennes à l’instar de «A Bigger Splash» (1967) et «Portrait of An Artist (Pool with Two Figures)» (1972).

Né dans une famille modeste le 9 juillet 1937 à Bradford, petite ville industrielle du Yorkshire, ce maître de l’art contemporain du 20 et 21e siècle avait fait ses armes aux prestigieux London's Royal College of Art en 1959, avant de devenir l’un des peintres les plus célèbres d’Angleterre.

Réalisant très tôt qu'il était homosexuel et voulait être artiste, il avait dû affronter les préjugés de l’Angleterre d’après-guerre, quittant dès la fin des années 1950 sa ville natale pour Londres, puis la Californie où il s’installe en 1964. C’est là qu’il signe sa célèbre série des piscines devenant l’une des figures incontournables du Pop Art et de la peinture figurative.

Il consacre également au fil de ses voyages entre le sud de la France, le Maroc, New York, Londres, plusieurs portraits à ses amis designers, danseurs et artistes, mais aussi à sa famille et ses amants, souvent représentés dans des situations de la vie quotidienne.

Record de vente aux enchères pour un artiste vivant

Ses œuvres ont régulièrement affolé les ventes aux enchères, s’arrachant à plusieurs dizaines de millions de dollars. Comme en 2018 où sa toile «Portrait of An Artist (Pool with Two Figures» avait été adjugée 90,3 millions de dollars lors d’une vente chez Christie's, devenant à l’époque l’œuvre la plus chère vendue aux enchères pour un artiste vivant, devant Jeff Koons. Un titre récupéré par Jeff Koons l’année suivante avec la vente d’une sculpture adjugée 91,1 millions de dollars.

Exposé dans les plus grands musées du monde, du MoMA à la Tate Modern en passant par Beaubourg, la fondation Louis Vuitton lui avait consacré l’été dernier une rétrospective d’envergure réunissant plus de 400 de ses œuvres, dont ses toiles les plus récentes, le peintre n’ayant jamais cessé de créer.

Au fil de sa carrière, le Britannique s'est illustré par sa capacité à se renouveler, maîtrisant les techniques académiques avant de s'emparer des nouvelles technologies, avec ses œuvres à l'iPad, réalisées à 70 ans passés. Touche à tout, le peintre avait également réalisé des décors de théâtre, des gravures, s’essayant dès les années 1980 à la photographie.

Installé en Normandie entre 2019 et 2023, avant de retrouver son Angleterre natale, il avait été élevé par la France au grade d’officier de la légion d’honneur en début d’année.