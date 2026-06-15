«The Batman : Part II» : le tournage a enfin officiellement commencé

Matt Reeves vient de confirmer que le tournage du très attendu «The Batman : Part II», avec Robert Pattinson, avait officiellement commencé.

Le Batman de Robert Pattinson, dont le retour dans le rôle du Chevalier Noir est attendu depuis près de cinq ans, est enfin en cours de tournage. Le réalisateur Mat Reeves a récemment posté sur X la photo d'un clap portant le logo en forme de chauve-souris, avec un arrière-plan flou laissant entrevoir ce qui semble être le corps d'une personne sur une table d'autopsie. Un élément qui laisse maintenant les fans très curieux de connaître l’identité du défunt et qui annonce une tonalité une nouvelle fois très sombre.

Le tournage a lieu actuellement à Londres. L’intrigue du film reste encore confidentielle. Coté casting, outre Robert Pattinson pour reprendre le rôle de Batman et Colin Farrell celui du Pingouin, Sebastian Stan, Charles Dance ou encore Scarlett Johansson seront au générique.

Selon de précédentes informations, l’actrice devrait interpréter Gilda Dent, l'épouse d'Harvey dans les comics DC, mais cette information n'a pas été confirmée par Warner Bros. Discovery. Barry Keoghan devrait également revenir dans le rôle du Joker.

Initialement prévue pour le 3 octobre 2025, puis pour le 2 octobre 2026, la sortie avait été repoussée en raison de la grève des scénaristes de 2023 qui avait empêché Matt Reeves et Mattson Tomlin de travailler sur le scénario.

We meet again, my friend... 🦇 pic.twitter.com/YxYcHkuFN0 — Matt Reeves (@mattreevesLA) May 13, 2026

La sortie du film est actuellement fixée au 29 septembre 2027.