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Spider-Man : Tom Holland a une idée précise de l'acteur qui pourrait le remplacer

Tom Holland envisage déjà l'avenir du super-héros au cinéma, sans lui dans le costume. [Pablo Cuadra / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Alors qu’il s’apprête à incarner Spider-Man dans un quatrième film dédié au super-héros, Tom Holland a révélé l’identité de l’acteur qu’il verrait bien le remplacer dans le costume. 

L’avenir se prépare dès maintenant. Actuellement en pleine promotion de «Spider-Man : Brand New Day», qui sera à découvrir dans les salles françaises à partir du 29 juillet prochain, Tom Holland a déjà une idée de l’acteur susceptible de prendre le relais dans le costume de l’homme araignée. 

Le comédien de 30 ans a ainsi désigné Owen Cooper, le jeune acteur révélé dans la série «Adolescence», comme un successeur potentiel. «Owen Cooper serait génial», a-t-il confié au site britannique d’Esquire. «Il est manifestement très talentueux, et tout le monde parle de lui en ce moment», a-t-il ajouté. 

Tom Holland a également précisé qu’il aimerait être impliqué dans le développement du personnage au-delà de son incarnation, idéalement en tant que producteur exécutif, même s’il reconnaît que cela est difficile. «À l’instar du mentor qu’a été Robert Downey Jr. pour moi sur les trois premiers films, j’aimerais être cette personne pour celui ou celle qui prendra le relais», a-t-il ajouté. 

Sur le même sujet L'Odyssée : Tom Holland a demandé à repousser le tournage de «Spider-Man : Brand New Day» pour incarner Télémaque Lire

L’acteur a incarné Spider-Man pour la première fois dans «Captain America : Civil War» en 2016 pour son introduction officielle dans le MCU (Marvel Cinematic Universe), avant de tenir le rôle principal dans «Spider-Man Homecoming» l’année suivante. Il a enchaîné ensuite avec «Avengers : Infinity War» en 2018, «Avengers : Endgame» en 2019, «Spider-Man: Far From Home» la même année, puis «Venom: Let There Be Carnage» et «Spider-Man: No Way Home» en 2021. 

CinémaSpider-manTom Hollandculture

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