Vidéo : Lincoln, le petit chat paralysé qui a réussi à marcher

Lincoln est un petit chat au courage impressionnant, qui a eu l'immense chance de rencontrer une femme au grand coeur, bien décidée à lui offrir une seconde chance.

Ce petit félin a été sauvé par une passante qui l'a découvert sur un trottoir de Saint Louis, dans le Missouri, aux Etats-Unis. Paralysé, le pauvre animal pouvait à peine lever la tête, et était incapable de bouger ses pattes. Cette femme s'est alors tournée vers plusieurs associations, mais toutes ont eu la même réponse : le chaton devait être euthanasié.





Toutes, sauf une : Tenth Life, un refuge de Saint Louis dédié aux chats handicapés, ou nécessitant des besoins spéciaux.



Bobbi Hale, une bénévole de l'association ayant déjà adopté plusieurs chats, a répondu à l'appel de Lincoln. Elle a accepté de le prendre chez elle, et de l'emmener chez le vétérinaire.

Elle s'attendait à trouver un chaton avec des blessures relativement mineures - peut-être une patte cassée -, mais ce qu'elle a découvert était bien pire que tout ce qu'elle avait imaginé.

"Je fus la première à le voir dans l'état où il se trouvait, et il était beaucoup plus grave que ce à quoi je m'attendais. La dame qui a appelé a dit qu'il pourrait avoir une patte cassée, et ce que j'ai trouvé était un chaton de quatre semaines, couché sur le côté, qui ne pouvait plus bouger aucun de ses membres" raconte-t-elle.





Les rayons X n'ont révélé aucune fracture, ce qui signifiait que sa paralysie avait probablement été causée par un traumatisme spinal ou neurologique. Et si Lincoln ne pouvait pas bouger ses pattes, il avait encore des sensations au niveau de ses membres paralysés, laissant alors un espoir de le voir un jour marcher.

Mais en attendant, le petit chat nécessitait des soins 24h/24h. Heureusement, le petit-ami de Bobbi travaille à la maison. Il y avait donc toujours quelqu'un pour s'occuper de Lincoln.





Au début, nous devions toujours le soutenir et mettre son assiette de nourriture juste sous sa bouche pour qu'il puisse manger. Nous devions aussi l'aider à aller dans sa litière" explique la bienfaitrice du petit chat noir.





Bobbi et son compagnon ont également fait des exercices de kinésithérapie quotidiennement avec Lincoln, jusqu'à six fois par jour. Pour l'habituer à se tenir sur ses pattes, ils ont enroulé deux serviettes et les ont placées de chaque côté d'un lit pour chat, afin que Lincoln soit bien calé avec ses pattes à plat sur ​​le sol.

Bobbi a fait tout ce qui était en son pouvoir pour donner une chance à Lincoln. Mais cela ne l'a pas empêché de s'inquiéter.





Je me demandais : et si il ne parvient jamais à se mouvoir ? Pourrons-nous être sans cesse près de lui, toute sa vie? Sera-t-il malgré tout heureux ?" (...)

