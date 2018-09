Pourquoi les avions et les bateaux sont-ils équipés de hublots ?

Dans les avions, les bateaux, les engins spatiaux et les sous-marins, c’est par un hublot rond ou arrondi que l’on voit à l’extérieur.

Or, cette forme n’a rien d’arbitraire. Elle a été déterminée par les ingénieurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle car elle était la plus appropriée pour résister à la pression et aux chocs. Une fonction essentielle pour garantir la sécurité des occupants.

Les contraintes peuvent ainsi être réparties de façon homogène tout autour de la vitre. A l’inverse, si celle-ci était carrée, rectangulaire ou triangulaire, la pression serait concentrée sur les coins et le hublot risquerait de se briser.