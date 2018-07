Les 10 festivals à ne pas rater cet été

Il y a des mastodontes incontournables et des petits nouveaux en pleine ascension. Rap, rock, électro, métal : chaque style musical est représenté. Voici le guide des festivals français à suivre de très près jusqu'à la fin août.

le festival de carcassonne

Au cœur de la forteresse, ce festival pluridisciplinaire (danse, théâtre, etc) offre de belles affiches musicales. Chaque soir, 3 000 privilégiés peuvent profiter de concerts comme IAM le 22 juillet ou Beth Ditto le 30 juillet.

Le Festival de Carcassonne, jusqu'au 31 juillet à Carcassonne (11).

les vieilles charrues

Comme l'an dernier, l'édition 2018 aura une couleur très rap, dont raffolent les jeunes, du classique IAM aux punchlines de Damso, en passant par Bigflo & Oli, Rilès, Lomepal et Orelsan. On comptera aussi la présence d’Olli & the Bollywood Orchestra. Robert Plant, chanteur mythique de Led Zeppelin, clôturera cette 27e édition avec son rock mâtiné de folk, de blues et de tonalités d'Afrique du Nord. Plus de 280 000 festivaliers sont attendus.

Les Vieilles Charrues, du 19 au 22 juillet, à Carhaix (29).

l'été paris la défense

La foule des travailleurs s’y presse toute l’année. A l’heure de la coupure estivale, La Défense, plus grand quartier d’affaires d’Europe, se met en mode vacances. Et quoi de mieux pour se mettre au vert qu’une belle pelouse, dont les 3 000 mètres carrés attendent les visiteurs – familles, salariés, enfants, touristes – pour le festival L’été Paris La Défense. Ouvert tous les jours de 11h30 à 20h30, avec des nocturnes jusqu’à 22h le jeudi, pour une programmation éclectique, placée sous le signe du mieux vivre. Au son de nombreux concerts et DJ set, les visiteurs peuvent ainsi apprendre à végétaliser leur environnement ou occuper leurs enfants avec des activités sportives.

L’été Paris La Défense, jusqu’au 19 août, Place de la défense, Puteaux (92).

biarritz en été

Pour ceux qui apprécient la plage, Biarritz en été est fait pour eux. Outre la programmation estivale, ils pourront profiter d’activités sportives avec une initiation au surf, de deux parcours à vélo (un de 28 kms et un de 90 km). Et pour les plus écolos, des ateliers de sensibilisation sont proposés. Le tout, à quelques mètres du bord de l’eau.

Biarritz en été, du 20 au 22 juillet à Biarritz (64).

brive festival

Depuis 2004, les Gaillards et autres mélomanes sont sur le pont, prêts cette année à venir applaudir Vianney, Eddy de Pretto, Orelsan, Catherine Ringer, Amir ou encore Shaka Ponk, tous programmés pour le «in». En parallèle, le «off» proposera plus de 40 concerts gratuits en plein air pendant la journée.

Brive Festival, du 20 au 23 juillet à Brive-la-Gaillarde (19).

lollapalooza paris

L’évènement musical mythique venu des États-Unis s’invite de nouveau cet été à Paris. Créé en 1991 à Chicago, le Lollapalooza s’était ensuite déplacé dans le monde du Chili au Brésil, en passant par l’Allemagne. La version parisienne sur l’hippodrome de Longchamp devrait être grandiose puisque Depeche Mode, Gorillaz, Nekfeu, mais aussi Travis Scott, The Killers et Kasabian sont à l’affiche. Hommage à la culture gastronomique française, les chefs Jean Imbert et Christophe Adam animeront des ateliers cuisine dans l’espace « Lollachef ».

Lollapalooza Paris, les 21 et 22 juillet à l’Hippodrome de Longchamp dans le 16e arrondissement, à Paris (75).

Live au campo !

Pour cette troisième édition, le cloître-cimetière qui jouxte la splendide cathédrale Saint-Jean-Baptiste, accueillera pendant cinq jours – au lieu de deux pour les années précédentes – des artistes issus de la scène pop rock. Au cœur du centre-ville, les spectateurs profiteront, entre autres, de la chanteuse belge Selah Sue ou du duo Brigitte.

Live au Campo !, du 21 au 28 juillet. Perpignan (66).

la route du rock

Les Bretons attendent avec impatience la venue d’Etienne Daho, Charlotte Gainsbourg, Patti Smith, Phoenix, Grizzly Bear ou encore Jungle. Outre les nombreux concerts programmés, des activités diverses seront proposées au grand public comme un extrait de l’exposition «Daho l’aime pop !», mise au point par la Cité de la musique – Philharmonie de Paris, du 21 juillet au 19 août à Saint-Malo.

La Route du Rock, du 16 au 19 août à Saint-Malo (35).

paris summer jam

Paris La Défense Arena déroulera le tapis rouge en août à Kendrick Lamar, a signé la bande originale du film phénomène «Black Panther», le collectif N.E.R.D mené par Pharrell Williams, le groupe IAM et le boys band rap Brockhampton, tout droit venu des Etats-Unis. Une affiche de rêve pour une soirée qui promet d’être mémorable.

Paris Summer Jam, le 24 août à l’U Arena de Nanterre (92).

Rock en Seine

Les artistes sont toujours plus nombreux à venir enflammer les scènes de l’événement rock de l’année. L’affiche est toujours autant alléchante pour cette nouvelle édition avec Justice, PNL, Thirty Seconds to Mars, Liam Gallagher ou encore Parcels. De quoi faire oublier la fin des vacances pour de nombreux festivaliers et une reprise du travail en douceur.

Rock en Seine, du 24 au 26 août au Parc de Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine (92).