Vidéo : un chien vole une GoPro et prend la fuite

Dans la vidéo, d'une quarantaine de secondes, on voit l'animal saisir la caméra avec sa gueule, avant de décamper à toute vitesse. D'autres chiens se lancent alors à sa poursuite, tout comme son maître, essayant de remettre la main sur sa caméra, sans succès.

I could watch this dog steal a GoPro all day, tell you what. pic.twitter.com/v0nxYNlglh

— pastordan (@pastordan) 29 juillet 2018