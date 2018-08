Vidéo : la bande annonce de Maniac, la série psychédélique de Netflix

La série « Maniac », attendue pour le 21 septembre sur Netflix, se dévoile dans une première bande-annonce étonnante.

Cette série déclinée en dix épisodes, créée par le romancier Patrick Somerville, et réalisée par Cary J. Fukunaga – l’homme qui se trouvait derrière la caméra de la saison 1 de True Detective – est portée à l’écran par Emma Stone et Jonah Hill. Justin Theroux, brillant de justesse dans The Leftovers, et Sally Fields figurent également au casting.

Visions et hallucinations

L’histoire suit Annie Landsberg et Owen Milgrim, deux patients souffrants de problèmes psychologiques prenant part à une étrange expérience scientifique centrée sur le déchiffrage de l’esprit par la science. Ces deux inconnus se trouvent au dernier stade de cet essai pharmaceutique réalisé par une prise successive de pilules censées guérir leur esprit malade.

Ils sont tous deux présents pour des raisons différentes : Annie est une jeune femme troublée, écrasée par ses relations délétères avec sa mère et sa sœur. Owen est le cinquième rejeton d’une riche famille d’industriels établie à New York ayant lutté toute sa vie avec des troubles schizophréniques.

Manifestement, l’expérience médicale va mal tourner, et les deux jeunes gens (et peut-être d’autres patients à en croire la bande annonce) vont se retrouver prisonniers d’un monde fantastique dans lequel se mélangent souvenirs, visions imaginaires, et autres hallucinations.

Les dix épisodes seront disponibles dès le 21 septembre sur Netflix.