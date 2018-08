Vidéo : Nouvelle bande annonce pour la série «Kidding» avec Jim Carrey

La série «Kidding», l'une des plus attendues de la rentrée, nous offre une deuxième bande annonce (en VO) très alléchante. Elle est attendue pour le 9 septembre prochain sur la chaîne américaine Showtime.

Créée par Dave Holstein, cette série marque la deuxième collaboration entre l’acteur Jim Carrey et le réalisateur français Michel Gondry. La première remonte à 2004, avec le film «Eternal Sunshine of the spotless mind», un chef d’œuvre cinématographique qui reste le plus beau rôle du comédien au cinéma (oui, plus que «The Truman Show»).

Dans «Kidding», Jim Carrey incarne Jeff Pickles, une star de la télévision à la tête d’un programme pour enfants depuis une trentaine d’années. Mais au milieu des marionnettes et des rêveries poétiques, cet homme idéaliste est confronté à un drame personnel qui va tout faire chavirer autour de lui. Le point de départ d’une lente descente aux enfers marquée par des sautes d’humeur et un comportement instable. Le problème est que Mr. Pickles est aussi une marque valant plusieurs millions de dollars. Que ses employeurs ne comptent pas voir disparaître de sitôt.

La série « Kidding » sera diffusée sur la chaîne américaine Showtime à partir du 9 septembre prochain. Pour le moment, aucune chaîne française connue à annoncer officiellement sa diffusion prochaine. Mais Canal+ a l’habitude de diffuser les séries de Showtime en France, et cela devrait également être le cas pour «Kidding».