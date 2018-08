L'actrice choisie pour incarner «Dora l'exploratrice» fait polémique

« Dora l'exploratrice», célèbre personnage pour enfants, arrivera dans les salles obscures en 2019. Mais l'actrice choisie pour incarner la petite brune au sac à dos n'est pas du goût de tous les internautes.

Et pour cause, la société Paramount a diffusé la photo de l'actrice qui jouera le rôle de «Dora l'exploratrice» : il s'agit d'Isabela Moner à l'affiche de «Transformers 5 : The last knight». Problème, l'actrice choisie pour enfiler le costume de la plus célèbre des exploratrices est âgée de 17 ans... alors que le personnage de Dora a 8 ans dans le dessin animé original.

Dora l'exploratrice. Michael Bay. Rien à ajouter. pic.twitter.com/6is1wTdQcJ — Guillaume Tixier (@GuillaumeBixier) 10 août 2018

Sur l'image publiée, on aperçoit donc une jeune femme vêtue des mêmes vêtements de Dora et de son fameux sac à dos.

Le producteur du long métrage, Michael Bay (connu notamment pour le film Armageddon), a surpris les fans mais aussi une grande partie de la communauté Twitter avec cette incarnation vieillie de l'écolière qui apprend l'anglais à ses tous jeunes téléspectateurs.

Certains twittos dénoncent la sexualisation du personnage tandis que d'autres se réjouissent de l'arrivée de cette nouvelle «Tomb Raider».

Mais... Dora c'est une petite fille c'est pas une meuf avec des seins... Lol — GG® (@____Mikasa_) 10 août 2018

Abusé le live action à venir de #DoraLExploratrice ! Elle a trop changé #Dora. pic.twitter.com/FovB12fcEK — Edgar Sixmore (@EdgarSixmore) 10 août 2018

Hâte de découvrir "Dora l'exploratrice" au cinéma, Tomb Raider pour petits et grands enfants qui ne manquera pas de ravir les papas et les mamans LGBTQ+ en espérant que ce ne soit pas trop grand public quand même cc @paramountfr pic.twitter.com/qEdRhhvPjn — Saddam Husserl (@SaddamHusserl) 10 août 2018

Le programme «Dora l'exploratrice» diffusé sur TF1 de 2001 à 2016 a en effet bercé toute une génération d'enfants. Le film dont la sortie est prévue en France le 7 août 2019 est réalisé par James Bobbin. Son tournage est actuellement en train s'achever dans l'Etat du Queensland en Australie.

En revanche, on ignore encore qui interprétera Babouche, Véra, Totor et Chipeur.