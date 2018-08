Michael Jackson - l’Intégrale : Un ouvrage inédit sur le Roi de la Pop en librairie le 27 septembre

A l’occasion du dixième anniversaire de la mort de Michael Jackson, les éditions Gründ sortent un ouvrage inédit retraçant la discographie intégrale du Roi de la Pop, de ses débuts avec les Jackson 5 aux préparatifs de son spectacle à Londres « This Is It », en 2009.

Écrit par Riad Bettouche, fan inconditionnel de l’artiste et spécialiste de la culture américaine, et Benoît Cachin, passionné de musique et auteur d’une douzaine d’ouvrages consacrés à la carrière de grands interprètes, Michael Jackson – l’Intégrale rend hommage à la fantastique carrière de cet artiste protéiforme, insaisissable, génie du chant et de la danse.

Au total, plus de 200 photos ont été réunies, dont certaines très rares, ainsi que plusieurs témoignages de proches collaborateurs, de journalistes de renom, d’universitaires spécialistes de la musique, et de « Bambi » lui-même.

Les lecteurs y trouveront également des analyses précises et commentées de toutes ses chansons (près de 400), ses clips, ses spectacles, mais aussi de ses collaborations prestigieuses en tant qu’interprète, auteur, compositeur et acteur.

On retiendra par exemple ses duos avec Paul McCartney, Stevie Wonder, et Freddie Mercury pour ne citer qu’eux, mais aussi les films Moonwalker ou Captain EO de Francis Ford Coppola pour les Parcs Disney dont Michael était la vedette.

Michael Jackson - l’Intégrale, Gründ, en librairie le 27 septembre 2018, 29,95€.