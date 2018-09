Scandalisé, le chef Gordon Ramsay offre un stage à un étudiant cuisinier nain

Accepté puis rejeté d'une prestigieuse école hôtelière, Louis Makepeace, un apprenti cuisinier britannique, a vu son rêve s'écrouler à cause de son nanisme. Sur Twitter, Gordon Ramsay a volé à sa rescousse.

Scandalisé par la décision du «Heart of Worcestershire College», le chef britannique s'est emparé de son compte Twitter et a publié un message qui a immédiatemment fait réagir les internautes : «Attitude répugnante, je lui offre un stage quand il veut ».

Pourtant réputé pour ses piques acerbes et son humour très second degré, Gordon Ramsay a semble-t-il été touché par l'histoire de l'étudiant âgé de 18 ans, qui a confié à South West News Service : « Comment je suis supposé me débrouiller si on me traite comme ça? J'ai l'impression d'avoir été exclu du monde réel». Échaudée par la polémique, la direction de l'école a indiqué que «des ajustements devaient être agrées avant qu'une offre inconditionnelle ne soit faite»

Reste à savoir si les deux passionnés de gastronomie se réuniront dans les prochains mois derrière les fourneaux.